《分析师观点》中国9月进出口好于预期,因外需和内需均有所改善

路透北京10月13日电---中国海关总署周六公布,9月出口同比增长9.9%,单月出口规模创历史新高,远高于路透调查的5.0%,进口同比增长2.4%,与路透调查持平.9月贸易顺差为276.7亿美元,亦高于路透调查的207亿美元.

刊登在海关总署网站的新闻稿称,经季节调整后中国9月出口环比增长10.9%,进口环比增长13.8%,经季节调整后,今年9月出口增长11.4%,进口增长2.3%.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

主要数据:

--9月出口同比增长9.9%(路透调查中值为5.0%)

--9月进口同比增长2.4%(路透调查中值为2.4%)

--9月贸易顺差为276.7亿美元(路透调查中值为207亿美元)

欲浏览9月数据详情,请点选[ID:nSB2045937]

以下为市场人士的评论:

--中国国际经济交流中心研究员 王军:

9月份中国的贸易数据比预期好,与欧元区及美国采取刺激政策,制造业有所回升有关,这从PMI中的新出口订单有所增加可略见一斑,加之中国政府也一直在强调稳定外贸,出台了一系列政策.

9月份的贸易数据并不能代表四季度的趋势,但释放出的政策信号有助于外贸的稳定,且从下半年以来,中国政府不断增加投资,消费也基本处于平稳的态势,三季度中国经济见底的判断应该可以明确.

--上海证券首席宏观分析师 胡月晓：

进出口状况明显好于市场的预期.尤其是出口增长较快,直接带动了顺差的增加.出口的增加表明欧美经济虽然复苏进程艰难,但底部已经探明,信心有所恢复、对即将来临的"双节"销售旺季备货增加.进口增速仍然处于较低水平,表明国内经济景气度仍然较低,同时也说明中国进口的大宗矿产原料价格仍处于较低水平.

顺差的持续高位状态,对仍未脱离对冲操作为主要格局的货币决策体系影响是,外汇占款增长的压力重有上升,降息降准的必要性有所降低,时间进一步延后.中国在国际经济分工中的优势仍然存在,外贸改善的格局仍将延续,整体经济运行将迎来触底走平的局面.

--华融证券宏观分析师 肖波:

出口增速大大高于预期,显示外部需求有所改善.预计中国不会再采取降息或者降准的方式来刺激经济,在十八大之前会倾向采取稳定经济的国策.出口形势好转亦说明中国经济继续下滑可能性较小,就业形势预计也将好转.

--交通银行首席经济学家 连平:

9月进出口有明显回升,显示国际市场的状况趋于稳定,国内的需求也在回升,前两个月进出口低迷的状况有所改观,但这只是一个月情况,不能说明剩下几个月的状况,还需要继续观察.

贸易顺差超出预期,可能改变此前外汇占款持续收缩的状况,不过近期外汇占款可能仍不会大幅上升,还要看整体经济企稳以及相应的政策方向.

中国经济硬着陆的担心弱化,三季度的宏观经济料触底企稳,GDP估计在7.5,四季度经济则可能企稳后小幅回升.

今后基本稳定将是大格局,不能完全排除动用工具进行微调,但降息等必要性在降低,降息空间在缩小.

**相关背景**

--中国官方9月制造业PMI回升至49.8,接近荣枯分水岭,为连续四个月回落后首次回升.这表明中央"稳增长"举措效应逐渐显现,经济正筑底趋稳,未来有望稳中略升.而稍早出炉的汇丰中国9月制造业PMI终值亦回升至47.9,脱离41个月低位.[ID:nST0559425]

--中国人民银行副行长易纲上周表示,2012年中国经济增长率预计约为7.8%,肯定高于官方目标增长率7.5%.今年通胀率预计约为2.7%.[ID:nSB2046751]

--中国央行行长周小川日前撰文称,当前中国经济增长的外部环境十分严峻,国际金融危机深层次影响还在不断加强,国内经济下行压力仍然较大.[ID:nSB2037173]

--中国央行副行长刘士余此前称,中国经济形势总体平稳,经济放缓在宏观调控的预期之内.中国央行必须在稳增长和控通胀之间取得平衡.[ID:nSB1800450]

--最新汤森路透中国固定收益市场展望调查显示,受访金融机构对中国央行10月调降存款准备金率的预期仍存,但有所降温,降息预期亦再度淡化.[ID:nSB2035717].(完)