〔新闻稿〕中国9月末M2同比增长14.8%,人民币贷款余额增长16.3%--央行

(以下为中国人民银行周六公布的2012年前三季度金融统计数据报告全文)
一、广义货币增长14.8%，狭义货币增长7.3%
9月末，广义货币(M2)余额94.37万亿元,同比增长14.8%，分别比上月末和上年末高1.3个和1.2个百分点；狭义货币(M1)余额28.68万亿元,同比增长7.3%，比上月末高2.8个百分点，比上年末低0.6个百分点；流通中货币(M0)余额5.34万亿元,同比增长13.3%。前三季度净投放现金2684亿元。
二、前三季度人民币贷款增加6.72万亿元，外币贷款增加845亿美元
9月末，本外币贷款余额65.46万亿元，同比增长16.4%。月末人民币贷款余额61.51万亿元，同比增长16.3%，分别比上月末和上年末高0.2个和0.5个百分点。前三季度人民币贷款增加6.72万亿元，同比多增1.04万亿元。分部门看，住户贷款增加1.93万亿元，其中，短期贷款增加9608亿元，中长期贷款增加9662亿元；非金融企业及其他部门贷款增加4.78万亿元，其中，短期贷款增加2.37万亿元，中长期贷款增加1.39万亿元，票据融资增加8313亿元。9月份人民币贷款增加6232亿元,同比多增1539亿元。月末外币贷款余额6229亿美元，同比增长18.9%，前三季度外币贷款增加845亿美元。
三、前三季度人民币存款增加9.03万亿元，外币存款增加1388亿美元
9月末，本外币存款余额92.59万亿元，同比增长14.3%。月末人民币存款余额89.96万亿元，同比增长13.3%，比上月末高1.1个百分点，比上年末低0.2个百分点。前三季度人民币存款增加9.03万亿元，同比多增9243亿元。其中，住户存款增加4.89万亿元，非金融企业存款增加1.40万亿元，财政性存款增加6296亿元。9月份人民币存款增加1.65万亿元，同比多增9212亿元。月末外币存款余额4138亿美元，同比增长61.9%，前三季度外币存款增加1388亿美元。
四、9月份银行间市场同业拆借月加权平均利率2.93%，质押式债券回购月加权平均利率3.01%
前三季度,银行间人民币市场以拆借、现券和债券回购方式合计成交198.75万亿元，日均成交1.06万亿元，日均成交同比增长37.8%。
9月份,银行间市场同业拆借月加权平均利率为2.93%，比上月高0.09个百分点；质押式债券回购月加权平均利率为3.01%,比上月高0.14个百分点。
五、国家外汇储备余额3.29万亿美元
9月末，国家外汇储备余额为3.29万亿美元。9月末，人民币汇率为1美元兑6.341元人民币。
六、前三季度跨境贸易人民币结算业务累计发生2.05万亿元，直接投资人民币结算业务累计发生1766亿元
2012年前三季度，以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目、对外直接投资、外商直接投资分别累计发生1.42万亿元、6267亿元、221亿元、1545亿元。(完）
注1：当期数据为初步数。
注2：2011年10月起，货币供应量已包括住房公积金中心存款和非存款类金融机构在存款类金融机构的存款。
欲了解更多详情,请点选中国人民银行网站(www.pbc.gov.cn)
--整理 曾祥进