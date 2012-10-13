《中国金融焦点》9月中长贷占比及M2增速提高,助增经济企稳预期(更新版)

(新增9月M2增速等内容和评论)

* 9月新增贷款低于预期,但中长贷占比有所提高

* M2增速创15个月新高,M1亦明显回升利好经济

* 社会融资规模居年内高位,非信贷融资续增扶助经济

* 结合当期贸易数据,经济企稳预期渐增

* 短期内降准可能性较低

采写 上海/北京中文部; 撰写 康熙泽/李宏薇

路透北京/上海10月13日电---中国9月新增贷款总量低于预期,不过中长期信贷占比提升,加之广义货币供应量(M2)增速创15个月新高,对经济增长而言属偏利好的政策环境,助增三季度经济增速可能已经触底,未来有望稳步回升的预期.

另一反映金融与经济关系的重要指标--9月社会融资规模攀升至年内月度高位附近,显示非信贷融资仍出现快速增长,其对处于寻底阶段的实体经济的扶持力度也在增强.

因此,分析人士认为,目前仍处于稳经济、促转型阶段,外部需求的回升亦限制了国内政策放松空间,加之十八大之前政策以维稳为主,料短期内调降存款准备金率和降息的可能性不大.

在9月M2增速和具体信贷结构公布后,国海证券投资分析员范小阳认为,当月双双走高的M2和M1,以及中长贷占比的提高,预示着中国经济很可能在三季度企稳,"对未来的经济预期会偏乐观,毕竟信贷还算是一个略微领先的指标."

他并透露,据其计算,9月中长期贷款占比约为46%,而今年2-8月上述比例多数在30%-40%间.

央行周六公布数据显示,中国9月末M2CNMSM2=ECI同比增长14.8%,高于13.7%的路透调查中值,并创下自2011年6月末以来的增速新高;期末狭义货币供应量(M1)同比增长7.3%,亦为今年以来高点.人民币贷款余额同比增16.3%,与路透调查中值相符.另外,三季末中国外汇储备余额为3.29万亿美元,据此计算,当季增量为500亿美元.

汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌在其新浪微博上也写到,9月M2和M1增速有所加速,结合社会融资总量来看,整体流动性相对宽松,需求面有所企稳.随着前期政策效果逐渐显现,四季度国内生产总值(GDP)增长有望回暖.

而今日稍早公布的9月贸易数据亦释放出中国经济企稳回升信号,增强了市场对三季度是本轮中国经济底部的判断.当月中国出口规模创单月历史新高,同比增长9.9%,远高于路透调查的5.0%;进口同比增长2.4%,与路透调查持平;9月贸易顺差为276.7亿美元,亦高于路透调查的207亿美元.[ID:nSB2047573]

国家统计局下周将陆续公布9月居民消费价格指数(CPI)及三季度GDP等多项经济数据.路透调查显示,中国三季度GDP同比增速料进一步降至7.4%,为连续第七个季度放缓,且已然低于政府年初设定的全年增长目标7.5%.[ID:nSB2035855]

**社会融资总量增长明显**

中国央行周五公布数据显示,9月社会融资规模为1.65万亿元人民币,比上月多4,041亿元;当月新增人民币贷款6,232亿元,低于路透调查中值的6,500亿元.

"总的看,社会融资规模同比和环比均保持快速增长,这有助于中国经济活动活跃."民族证券宏观策略高级分析师陈伟称,初步看,即使央行不出台放松政策,三季度可能是本轮经济的底部,四季度增速有望上升.

国开证券宏观经济师杜征征亦表示,9月社会融资规模环比与同比均大幅增长,体现了决策层稳中求进的思路.同时,直接融资数量和范围进一步扩大,也有利于稳投资以及企业扩大再生产.

中国央行此前表示,金融机构表外业务资金最终都会通过信托贷款、委托贷款、银行承兑汇票、企业债券、股票等金融工具投放于实体经济,而这些金融工具都已包含在社会融资规模中.随着金融创新快速发展,未来人民币贷款占比有可能更低.[ID:nSB1776140]

数据显示,9月信托贷款增加2,024亿元,较8月增加近一倍,并达到年内高点,值得关注.今年1-8月信托贷款的月均增量仅为600余亿元.

对此,兴业银行首席经济学家鲁政委认为,目前投资项目资本金没有足够的拨款,贷款和发债又不能做资本金,因此信托贷款继续衔枚疾走,充当了主力军.

不过,亦有分析师持谨慎观点.

平安证券固定收益部研究主管石磊就认为,尽管9月份社会融资规模的总量不少,但真正进入实体经济可能并没有那么多.就当前来看,中国经济仍然处在底部之中,还没有出现明显回升的态势.

**短期降准降息可能性小**

虽然9月新增人民币信贷规模不及预期,但受访分析师认为,短期降准降息可能性不大,这主要是考虑当前外部多个经济体都在放松货币政策,外部需求的回升限制国内政策放松空间,同时中国需谨慎面对可能的输入性通胀压力.

此外,外汇市场中人民币贬值预期持续弱化,持有美元成本上升令结汇意愿高涨,这也有助于提升未来外汇占款规模,从而压缩了中国调降存款准备金率的空间.

"大环境上国家整体处于稳经济、促转型这样一个阶段,并不是非常追求GDP高增长,这样就不需要货币政策进一步的大幅放松."华融证券宏观经济分析师肖波预计,在11月8日召开十大八之前,降准的可能性不太大,降息更将推后.

国海证券的范小阳亦认为,结构调整是中国经济面临的一个主要问题,而降息并不是结构转型的主要影响因素,且未能完全消除的通胀忧虑也是抑制降息的另一因素.

"从信贷总量变化来看,央行货币政策应该还以维稳为主,至少在十八大之前,应该不会有太多或者更意外的刺激政策出台."他并称,目前降准的必要性亦不强,因央行通过逆回购操作,基本就可以满足市场的流动性需求.

而华泰证券一宏观分析师提到,目前央行本身和商业银行新增外汇占款量波动较大,现在央行的关注点短期可能会在汇率市场上,而不是逼信贷,因此9月份信贷数据对政策可能不会有很直接的影响.

中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周五收报6.2672,连续第三日收创历史新高,并首次洞穿6.2700整数关口,亦为人民币连续第十周保持上涨态势.[ID:nSB2046597]

央行三季度以来以连续滚动的逆回购操作,在满足市场流动性的同时,也在不断减弱市场多数机构对短期内降准的预期.但仍有业内人士认为,央行仍应下调存款准备金率.

今年以来,中国央行已两度下调法定存款准备金率,并两次降息,后者同时伴随着存贷款利率的市场化改革.此前最近一次降息是在7月6日,而上一次降准则是在5月18日.(完)