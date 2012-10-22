《热点透视》中国经济增长温和放缓,削弱对大力激励经济的预期

标题新闻：俄罗斯央行称上半年有减息空间，因通胀放缓速度较预期快，料首季经济成长0.4-0.7%
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撰稿 顾蔚; 编译 王丽鑫
路透香港10月18日电---中国第三季国内生产总值(GDP)增长7.4%,为三年来最低.不过这看起来像是最近经济增速放缓最糟时期已告结束.
整体数据看起来疲软,至少与过去10年10%的速度相比是这样.不过仔细研读数据则更令人鼓舞些.首先按瑞银集团计算,经季节调整后的同比增幅为7.6%,高于此前两季的6%和7%.
政府刺激经济活动的措施看来奏效.房地产销售第三季反弹.这有助于家具销售,当季同比增长27%.制药,电信设备和服装都以20%或更高的速度增长.钢铁和化工等重工业在继续削减库存,而科技,药品和食品加工业保持强劲.
月度数据亦显示,增长率温和上升.9月零售销售同比增长14%.8月时为同比增长13%.投资者可能需要更乐观些.据路透估计,本月稍早他们预计出口同比增长5.0%,而实际数据为增长9.9%.
很多投资者不愿放弃对大幅放缓的预期,可能是因为他们更期待能推出大规模刺激计划对资产价格带来影响.不过尽管9月消费者物价指数(CPI)低见1.9%,留给官方推出刺激经济的空间,但新一届领导人可能相信统计局的判断.统计局认为将能实现GDP全年增长目标7.5%.此外,最新的五年计划中,增长目标仅为7%.
若失业问题成为严重威胁,那么情况可能不同.不过苹果的代工厂富士康指称招工和留人面临重重问题.第三季空缺职位数量继续多于求职的人数.总的来说,看来中国在微调经济方面做的漂亮.(完)
--译文审校 孙茉莉
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美国供应管理协会(ISM)公布，2月非制造业指数为57.6，为2015年10月来最高，预估为56.5，1月为56.5。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%)
整体乾散货运价指数升35点，或3.87%，报939点，至1月19日来最高，连升第三周。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。