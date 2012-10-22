(重温稿)〔路透调查〕加拿大央行料在明年第四季加息,强硬语气或有所缓和

* 预估中值显示,加拿大央行料将在2013年第四季度加息

* 加拿大初级市场交易员也预期将在明年第四季加息

* 央行料不会在10月23日行动

* 加拿大央行料将放松语气,但不会降息或收紧倾向

路透渥太华10月18日电---周四公布的路透调查显示,市场分析师预期加拿大央行在10月23日利率决议公布时,将把加息时间推迟到明年第四季,并可能会缓和语气,但不会完全去掉强硬言语.

与放宽货币政策的全球性趋势不同,4月以来加拿大央行一直暗示正考虑上调借贷成本.但市场预计,全球经济低迷令加息的时机不断被推后.

路透调查访问了42名分析师,所有人都预期央行周二不会改变现为1%的主要政策利率.预估中值显示,首次加息25个基点的时间在2013年第四季度.该结果比8月28日调查的预期推迟了两个季度.

"感觉灵活性不高,"Moody's Analytics资深经济学家Mark Hopkins说.

"出于经济状况考量他们可能希望加息,但又不能比美国联邦储备理事会(美联储,FED)提前太多,而第四季加息正好是个折中,"他说.

调查显示,加拿大12家初级交易商亦预测2013年第四季将会升息.

加拿大央行总裁卡尼处境艰困.升息将有助于解决家庭债务激增和房市火热这个令人头痛的问题.

但如果他的动作过于超前美联储,那么将有推升已经很强势的加元的风险.强势加元将损及出口导向的经济.

尽管加拿大和美国经济有密切关联,但两国的房市则严重脱勾.

加拿大地产价格在金融危机前的升势落后于美国,但之后多伦多和温哥华等城市则飙升到高位,因买家利用衰退后创纪录的低借款成本买进.

如今,如今美国受挫的房市终于出现回升的迹象,加拿大的销售则呈现下滑,一些人担心会出现美国式的崩解.(完)