(重温稿)〔台湾货币市场〕短率稳中透松,下周若持续宽裕不排除利率趋跌

* 资金宽裕

* 一周拆款高位走高但纯为买票配套

* 下周若资金续松短票利率可能再走低

记者 高洁如

路透台北10月19日电---台湾银行间短率周五稳中透松,市场资金相当宽裕,需求面颇为疲弱,不少银行为找寻需求苦恼.若下周资金持续宽裕,不排除短票利率再有走低的可能.

尽管一周拆款利率高位达到0.56%,交易商表示,但交易商表示,这是银行与票券商搭配一定金额以上的短票承做的"配套",实际上多家票券商的拆款利率不升反降,因此今日拆款利率反向走高的情况,无法反映拆款市场利率走低的趋势.

"票券商都开0.50%(拿钱)了!唉不说了,我要去丢(拆出)钱了,"一家本地银行交易员表示.

部分银行也表示,尽管目前看来整体银行的准备数字尚在合理范围,但市场分配不均的情况颇为严重,资金大缺的人不少,因此也让"温和"的准备数字似乎有些失真.

银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.390%,上日收在0.387%;今日区间在0.295-0.53%,上日在0.295-0.54%.

一周(2-7天)拆款今日区间落在0.388-0.56%,同于上日.

**短票市场利率稍降**

短票方面,交易员指出,今天票量稍多一点,但银行需求还是很高,短票成交利率稍稍走滑.但也有部分交易员说,考量到下周可能发行量也不大,因此以调高拆款数量来调配落点.

也有一家大型公营银行业交易员表示,资金实在是很多,在被动的情况下,不得不考虑进入原本并未介入的短票市场,藉由买断短票消化资金.

一个月内短票主要成交利率主要落在0.79-0.80%上日在80-0.81%.

台湾央行周五公布,今日共发行3,407.65亿台币存单,若相较存单到期金额3,421亿,存单发行余额减13.35亿.[TW/MMTCN]

下周央行存单到期总额9,550.65亿台币,分别为周一3,095.65亿,周二162.5亿,周三2,778.5亿,周四372亿以及周五3,142亿台币.

拆款中心资料PIBC显示,周五超额准备为1亿台币;至周日,累计超额准备为832亿台币,加计前期1%的超额准备为1,932亿台币.

**公债RP利率持平**

公债10天期附买回(RP)利率则持稳.目前货币市场资金平稳宽松,下周交割的紧缩因子少,将延续本周资金宽松态势,在月底资金因素发酵前,料公司债与公债的RP利率将向区间低位靠拢.

证券交易商指出,近日银行、投信资金宽裕,尤其银行端在央行可转让定期存单(NCDs)申购量有限的情况下,除了踊跃承作公债RP外,也更加积极承作公司债RP;但因市场缺券,银行端不惜以较低利率抢公司债券源,一个月期公司债RP利率最低下滑至0.81-0.82%,因此会将少数公司债RP转由银行承作.

"最近银行找券问得蛮勤的,甚至用较低利率在找."一证券交易员说.

今日证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73%-0.74%,部分成交在0.72%,与上日相同;一个月期公司债RP利率主要交投在0.85-0.86%,少数成交在0.81-0.84%.

证券商表示,目前下周交割的紧缩因子仅周一将有土地银行21亿台币金融债交割.(完)