日韩经济指标预测--10月22日-10月29日****

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透10月22日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------10月22日当周--------------------------------
10月21日(日)
2330 日本路透短观景气判断指数 10月 -- 负5
2350 日本贸易收支(亿日圆) 9月 逆差5,701 逆差7,541
出口(较上年同期) -9.6% -5.8%
进口(较上年同期) +3.5% -5.4%
10月22日(一)
暂无重要经济数据公布.
10月23日(二)
暂无重要经济数据公布.
10月24日(三)
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超7,053
外资投资日本股市(亿日圆) -- 卖超261
10月25日(四)
2100 韩国消费者信心指数 10月 -- 99
2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季初值 -- +0.3%
(较上年同期) -- +2.3%
2330 日本全国消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 9月 -- -0.4%
全国核心CPI(较上年同期) -0.2% -0.3%
东京地区CPI(较上年同期) 10月 -- -0.7%
东京地区核心CPI(较上年同期) -0.5% -0.4%
10月26日(五)
暂无重要经济数据公布.
----------------------------------10月29当周--------------------------------
10月28日(日)
2350 日本零售销售(较上年同期) 9月 -- +1.8%
10月29日(一)
2300 韩国经常帐(亿美元) 9月 -- 盈余43.1
2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 9月 -- +1.8%
(较前月) -- +2.2%
2330 日本求才/求职比 9月 -- 0.83
2330 日本失业率 9月 -- 4.2%
2350 日本工业产出 9月初值 -- -1.6%
工业生产一个月预估 -- -2.9%
工业生产两个月预估 -- 持平
(完)
--整理 王丽鑫;审校 张涛
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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