〔纽约汇市〕欧元兑美元下跌,因西班牙是否寻求救助仍有不确定性(更新版)

香港个股：中国宏桥重挫逾8%，因研究报告称其少报成本逾200亿元
路透北京3月1日 - 中国铝产品生产商--中国宏桥集团周三最多下跌8%，创下18个月来最大单日跌幅，在一研究机构发布报告指称中国宏桥少报成本后，该公司股票暂停交易。
(新增文末汇率表格)
* 欧元/美元处于区间交投
* 市场等待西班牙申请救助的进展
路透纽约10月19日电---欧元兑美元周五下跌,从近期交投区间的高端回落,因西班牙是否寻求救助一事缺乏明显进展,令投资者深感欧洲面临着重重困难.
对西班牙将申请救助的预期带动欧元本周涨至一个月高位,但何时申请的不确定性令投资者感到不安.
在周四峰会上,欧盟领导人达成协议,在朝向建立欧元区单一银行业监管机构前进了一大步.根据该协议,欧元区救援基金可能于明年开始对受困银行进行资本重组.[ID:nSB2057409]但该峰会没有谈及西班牙和希腊面临的问题.
如果西班牙申请救助,欧洲央行将得以购买西班牙公债,从而压低该国借贷成本.这或将提振投资者对风险货币兑美元的偏好.
"我们认为没有真正的推动因素,因为欧盟犹豫不决而且技术交投区间也较宽,"SMB Forex Trading And Education主管Marc Principato称,"欧元兑美元仍在1.2800至1.3160区间,我认为在美国大选前一直会处在这一区间."
欧元/美元EUR=当日跌0.3%,报1.3021美元,周三触及一个月高位1.3139.自9月中以来一直处于该区间.本周欧元/美元累计涨0.5%.
交易商称,在1.3000至1.3020美元左右的买盘或将提供支撑.
欧元/日圆EURJPY=跌0.3%,至103.25日圆,周四曾触及五个月高位,本周累计涨1.6%.
策略师称,许多人仍较谨慎,希望在接近区间高位时透过卖出欧元获利.
"我们对欧元/美元部位的调查显示,市场策略上押注广泛区间交投,技术上希望逢高抛售欧元/美元."法国兴业银行策略师Sebastien Galy在给客户的报告中写道.
其他分析师称,鉴于欧元区疲弱的经济前景,9月底以来欧元的涨势已经过度.
美元/日圆JPY=涨0.1%,至79.31日圆,接近周四创下的两个月高位,本周累计涨1.1%,创下两个月来最大单周涨幅.
投机客近期抛售日圆,因预计日本央行将在10月30日的政策会议上进一步采取宽松政策.
但美元的涨势可能将放缓,因日本出口商正在等待抛售美元,眼前的阻力位似乎在8月高位.
美国9月成屋销售回落,在纽约汇市交易时段打压欧元,帮助提振美元兑日圆.
根据商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据,汇市投机客最近一周加剧作空美元.
截至10月16日一周,美元净空头部位价值从前周的64.3亿美元升至81.4亿美元.
澳元/美元AUD=跌0.4%,报1.0323美元,从周四触及的三周高位回落.
今日 上日 当日 今年以来 2011年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
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欧元/美元 EUR= 1.3021 1.3065 -0.34 +0.59 1.2945
美元/日圆 JPY= 79.30 79.24 +0.08 +3.07 76.94
欧元/日圆 EURJPY= 103.26 103.54 -0.27 +3.72 99.56
美元/瑞郎 CHF= 0.9280 0.9246 +0.37 -1.02 0.9376
英镑/美元 GBP= 1.6003 1.6043 -0.25 +3.01 1.5535
美元/加元 CAD= 0.9935 0.9852 +0.84 -2.53 1.0193
澳元/美元 AUD= 1.0329 1.0365 -0.35 +1.02 1.0225
欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2089 1.2082 +0.06 -0.45 1.2144
欧元/英镑 EURGBP= 0.8132 0.8140 -0.10 -2.37 0.8329
新西兰元/美元 NZD= 0.8156 0.8181 -0.31 +4.78 0.7784
美元/挪威克朗 NOK= 5.6586 5.6335 +0.45 -5.32 5.9766
欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.3718 7.3621 +0.13 -4.73 7.7379
美元/瑞典克朗 SEK= 6.5761 6.5595 +0.25 -4.53 6.8878
欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.5654 8.5753 -0.12 -3.91 8.9135
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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)
---编译 于春红;审校 李军
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