〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数上涨,得益于海岬型费率走强

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透10月19日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周五上涨,因中国铁矿石需求提振海岬型费率.
波罗的海乾散货运价指数上涨2.12%,报1,010点.该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.
波罗的海海岬型船运价指数.BACI上涨3.84%,至2,217点,日均获利上涨950美元,至14,380美元.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.
"市场预期本季度(海岬型)费率都将持稳,2013年将大幅下滑,或由于补库活动终将会停止,"RS Platou Markets在报告中表示.
铁矿石现货价格周五持稳,但本周或录得温和涨幅,并将涨势延续至下周,届时买家或继续采购,因预期中国钢厂将维持较强劲的生产.
铁矿石约占海岬型船运输量的三分之一,经纪商称其价格走势仍是影响干散货运输价格的一个重要因素.
波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI下滑1.79%,该型船舶日均获利降低122美元,至7,020美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.
灵便型船舶日均获利上升14美元至6,555美元,超灵便型船舶的日均获利下滑86美元,至7,652美元.(完)
--编译 丁琦;审校 王丽鑫
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
中文新闻(含第三方消息) LZH (All Chinese Language News, including Third Party News)