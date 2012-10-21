〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数上涨,得益于海岬型费率走强

路透10月19日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周五上涨,因中国铁矿石需求提振海岬型费率.

波罗的海乾散货运价指数上涨2.12%,报1,010点.该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI上涨3.84%,至2,217点,日均获利上涨950美元,至14,380美元.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

"市场预期本季度(海岬型)费率都将持稳,2013年将大幅下滑,或由于补库活动终将会停止,"RS Platou Markets在报告中表示.

铁矿石现货价格周五持稳,但本周或录得温和涨幅,并将涨势延续至下周,届时买家或继续采购,因预期中国钢厂将维持较强劲的生产.

铁矿石约占海岬型船运输量的三分之一,经纪商称其价格走势仍是影响干散货运输价格的一个重要因素.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI下滑1.79%,该型船舶日均获利降低122美元,至7,020美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.

灵便型船舶日均获利上升14美元至6,555美元,超灵便型船舶的日均获利下滑86美元,至7,652美元.(完)