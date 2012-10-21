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亚洲 | 2012年 10月 21日 星期日 09:49 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月19日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 56.14 -2.15 -3.69 2095543

搜狐 (SOHU.O) 38.44 -0.87 -2.21 368722

网易 (NTES.O) 53.01 +0.40 +0.76 557658

百度 (BIDU.O) 112.38 -0.80 -0.71 3279610

亚信科技 ASIA.O 10.69 -0.12 -1.11 254062

侨兴环球电话 XING.O 0.00 +0.00 +0.00 0

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 15.22 -0.33 -2.12 1714605

联电 (UMC.N) 1.93 -0.05 -2.53 197143

日月光 (ASX.N) 3.56 -0.17 -4.56 368729

矽品精密 (SPIL.O) 5.13 -0.13 -2.47 647084

和信超媒体 (GIGM.O) 0.94 +0.01 +1.03 6065

友达 (AUO.N) 3.85 -0.08 -2.04 62268

中华电信 (CHT.N) 31.38 -0.24 -0.76 38960

台湾国际航电 (GRMN.O) 38.93 -0.82 -2.06 1209003

香港

中国移动 (CHL.N) 54.09 -0.61 -1.12 173896

中国联通 (CHU.N) 17.18 -0.13 -0.75 86739

中国电信 (CHA.N) 62.39 -0.58 -0.92 16163

中芯国际 (SMI.N) 1.96 +0.06 +3.16 55850

电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.08 +0.09 +2.26 2286

(完)

--整理 丁琦

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