《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月19日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 56.14 -2.15 -3.69 2095543
搜狐 (SOHU.O) 38.44 -0.87 -2.21 368722
网易 (NTES.O) 53.01 +0.40 +0.76 557658
百度 (BIDU.O) 112.38 -0.80 -0.71 3279610
亚信科技 ASIA.O 10.69 -0.12 -1.11 254062
侨兴环球电话 XING.O 0.00 +0.00 +0.00 0
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 15.22 -0.33 -2.12 1714605
联电 (UMC.N) 1.93 -0.05 -2.53 197143
日月光 (ASX.N) 3.56 -0.17 -4.56 368729
矽品精密 (SPIL.O) 5.13 -0.13 -2.47 647084
和信超媒体 (GIGM.O) 0.94 +0.01 +1.03 6065
友达 (AUO.N) 3.85 -0.08 -2.04 62268
中华电信 (CHT.N) 31.38 -0.24 -0.76 38960
台湾国际航电 (GRMN.O) 38.93 -0.82 -2.06 1209003
香港
中国移动 (CHL.N) 54.09 -0.61 -1.12 173896
中国联通 (CHU.N) 17.18 -0.13 -0.75 86739
中国电信 (CHA.N) 62.39 -0.58 -0.92 16163
中芯国际 (SMI.N) 1.96 +0.06 +3.16 55850
电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.08 +0.09 +2.26 2286
(完)
--整理 丁琦
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
中文新闻(含第三方消息) LZH (All Chinese Language News, including Third Party News)