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市场报道 | 2012年 10月 21日 星期日 10:31 BJT

〔CFTC报告〕COMEX期铜10月16日持仓报告(表)

路透10月19日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2012年10月16日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下,以每合约25,000磅计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(150,296口)

52,776 41,281 16,239 66,047 74,396 135,062 131,916 15,234 18,380

较10月9日变动(减少1,708口)

-1,829 -1,505 426 536 -1,592 -867 -2,671 -841 963

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

35.1 27.5 10.8 43.9 49.5 89.9 87.8 10.1 12.2

各类交易商数量(总计为228家)

74 83 37 45 47 144 151 (完)

--整理 丁琦

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