〔CFTC报告〕COMEX期铜10月16日持仓报告(表)

香港个股：中国宏桥重挫逾8%，因研究报告称其少报成本逾200亿元
路透北京3月1日 - 中国铝产品生产商--中国宏桥集团周三最多下跌8%，创下18个月来最大单日跌幅，在一研究机构发布报告指称中国宏桥少报成本后，该公司股票暂停交易。
路透10月19日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2012年10月16日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下,以每合约25,000磅计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(150,296口)
52,776 41,281 16,239 66,047 74,396 135,062 131,916 15,234 18,380
较10月9日变动(减少1,708口)
-1,829 -1,505 426 536 -1,592 -867 -2,671 -841 963
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
35.1 27.5 10.8 43.9 49.5 89.9 87.8 10.1 12.2
各类交易商数量(总计为228家)
74 83 37 45 47 144 151 (完)
--整理 丁琦
路透北京3月1日 - 中国铝产品生产商--中国宏桥集团周三最多下跌8%，创下18个月来最大单日跌幅，在一研究机构发布报告指称中国宏桥少报成本后，该公司股票暂停交易。
路透伦敦3月1日 - 英镑兑总体走强的美元周三小幅下滑，此前英国公布新一批的经济数据比预期略显疲软，其中包括制造业PMI数据，导致并拖累英镑兑欧元涨幅收窄至0.25%。
路透伦敦3月1日 - 英国1月消费者借贷超过去年12月，但增速却连续第二个月放缓，为去年英国退欧公投推高通胀率、导致消费者变得谨慎再添佐证。