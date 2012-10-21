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市场报道 | 2012年 10月 21日 星期日 10:35 BJT

〔CFTC报告〕NYMEX原油期货10月16日持仓报告(表)

路透10月19日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年10月16日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告,每口以1,000桶计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,580,619口)

365,184 158,712 468,598 674,070 883,453 1507852 1510763 72,767 69,856

较10月9日变动(增加37,733口)

-2,153 4,973 8,361 36,863 29,224 43,071 42,558 -5,338 -4,825

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

23.1 10.0 29.6 42.6 55.9 95.4 95.6 4.6 4.4

各类交易商数量(总计为346家)

126 91 150 90 98 293 286 (完)

--整理 丁琦

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