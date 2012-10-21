〔CFTC报告〕NYMEX原油期货10月16日持仓报告(表)

香港个股：中国宏桥重挫逾8%，因研究报告称其少报成本逾200亿元
路透北京3月1日 - 中国铝产品生产商--中国宏桥集团周三最多下跌8%，创下18个月来最大单日跌幅，在一研究机构发布报告指称中国宏桥少报成本后，该公司股票暂停交易。
路透10月19日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年10月16日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告,每口以1,000桶计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(1,580,619口)
365,184 158,712 468,598 674,070 883,453 1507852 1510763 72,767 69,856
较10月9日变动(增加37,733口)
-2,153 4,973 8,361 36,863 29,224 43,071 42,558 -5,338 -4,825
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
23.1 10.0 29.6 42.6 55.9 95.4 95.6 4.6 4.4
各类交易商数量(总计为346家)
126 91 150 90 98 293 286 (完)
--整理 丁琦
路透北京3月1日 - 中国铝产品生产商--中国宏桥集团周三最多下跌8%，创下18个月来最大单日跌幅，在一研究机构发布报告指称中国宏桥少报成本后，该公司股票暂停交易。
路透伦敦3月1日 - 英镑兑总体走强的美元周三小幅下滑，此前英国公布新一批的经济数据比预期略显疲软，其中包括制造业PMI数据，导致并拖累英镑兑欧元涨幅收窄至0.25%。
路透伦敦3月1日 - 英国1月消费者借贷超过去年12月，但增速却连续第二个月放缓，为去年英国退欧公投推高通胀率、导致消费者变得谨慎再添佐证。