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市场报道 | 2012年 10月 21日 星期日 10:35 BJT

〔CFTC报告〕CBOT大豆期货10月16日持仓报告(表)

路透10月19日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年10月16日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(715,100口)

258,808 54,657 98,946 291,893 478,539 649,647 632,142 65,453 82,958

较10月9日变动(减少3,406口)

-2,544 1,140 6,961 -4,270 -14,392 147 -6,291 -3,553 2,885

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

36.2 7.6 13.8 40.8 66.9 90.8 88.4 9.2 11.6

各类交易商数量(总计为582家)

204 132 195 160 190 460 453 (完)

--整理 丁琦

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