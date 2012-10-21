〔CFTC报告〕CBOT玉米期货10月16日持仓报告(表)

香港个股：中国宏桥重挫逾8%，因研究报告称其少报成本逾200亿元
路透北京3月1日 - 中国铝产品生产商--中国宏桥集团周三最多下跌8%，创下18个月来最大单日跌幅，在一研究机构发布报告指称中国宏桥少报成本后，该公司股票暂停交易。
路透10月19日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年10月16日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(1,252,825口)
422,857 95,804 160,652 525,387 767,934 1108896 1024390 143,929 228,435
较10月9日变动(增加50,978口)
13,922 3,735 10,112 24,232 31,483 48,266 45,330 2,712 5,648
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
33.8 7.6 12.8 41.9 61.3 88.5 81.8 11.5 18.2
各类交易商数量(总计为779家)
212 138 180 226 360 526 613 (完)
--整理 丁琦
路透北京3月1日 - 中国铝产品生产商--中国宏桥集团周三最多下跌8%，创下18个月来最大单日跌幅，在一研究机构发布报告指称中国宏桥少报成本后，该公司股票暂停交易。
路透伦敦3月1日 - 英镑兑总体走强的美元周三小幅下滑，此前英国公布新一批的经济数据比预期略显疲软，其中包括制造业PMI数据，导致并拖累英镑兑欧元涨幅收窄至0.25%。
路透伦敦3月1日 - 英国1月消费者借贷超过去年12月，但增速却连续第二个月放缓，为去年英国退欧公投推高通胀率、导致消费者变得谨慎再添佐证。