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市场报道 | 2012年 10月 21日 星期日 10:36 BJT

〔CFTC报告〕CBOT玉米期货10月16日持仓报告(表)

路透10月19日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年10月16日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,252,825口)

422,857 95,804 160,652 525,387 767,934 1108896 1024390 143,929 228,435

较10月9日变动(增加50,978口)

13,922 3,735 10,112 24,232 31,483 48,266 45,330 2,712 5,648

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

33.8 7.6 12.8 41.9 61.3 88.5 81.8 11.5 18.2

各类交易商数量(总计为779家)

212 138 180 226 360 526 613 (完)

--整理 丁琦

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