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市场报道 | 2012年 10月 21日 星期日 10:38 BJT

〔CFTC报告〕CBOT小麦期货10月16日持仓报告(表)

路透10月19日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年10月16日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(462,288口)

144,207 104,308 75,969 204,465 230,791 424,641 411,068 37,647 51,220

较10月9日变动(增加8,548口)

-5,387 956 3,278 10,547 2,042 8,438 6,276 110 2,272

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

31.2 22.6 16.4 44.2 49.9 91.9 88.9 8.1 11.1

各类交易商数量(总计为394家)

138 114 124 90 115 297 296 (完)

--整理 丁琦

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