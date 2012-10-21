〔CFTC报告〕CBOT小麦期货10月16日持仓报告(表)

香港个股：中国宏桥重挫逾8%，因研究报告称其少报成本逾200亿元
路透北京3月1日 - 中国铝产品生产商--中国宏桥集团周三最多下跌8%，创下18个月来最大单日跌幅，在一研究机构发布报告指称中国宏桥少报成本后，该公司股票暂停交易。
路透10月19日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年10月16日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(462,288口)
144,207 104,308 75,969 204,465 230,791 424,641 411,068 37,647 51,220
较10月9日变动(增加8,548口)
-5,387 956 3,278 10,547 2,042 8,438 6,276 110 2,272
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
31.2 22.6 16.4 44.2 49.9 91.9 88.9 8.1 11.1
各类交易商数量(总计为394家)
138 114 124 90 115 297 296 (完)
--整理 丁琦
路透北京3月1日 - 中国铝产品生产商--中国宏桥集团周三最多下跌8%，创下18个月来最大单日跌幅，在一研究机构发布报告指称中国宏桥少报成本后，该公司股票暂停交易。
路透伦敦3月1日 - 英镑兑总体走强的美元周三小幅下滑，此前英国公布新一批的经济数据比预期略显疲软，其中包括制造业PMI数据，导致并拖累英镑兑欧元涨幅收窄至0.25%。
路透伦敦3月1日 - 英国1月消费者借贷超过去年12月，但增速却连续第二个月放缓，为去年英国退欧公投推高通胀率、导致消费者变得谨慎再添佐证。