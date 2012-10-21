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市场报道 | 2012年 10月 21日 星期日 10:38 BJT

〔CFTC报告〕COMEX期金10月16日持仓报告(表)

路透10月19日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2012年10月16日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告,每口以100盎司计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(462,826口)

232,988 38,968 28,096 129,500 376,883 390,584 443,947 72,242 18,879

较10月9日变动(减少21,533口)

-14,413 3,516 -4,091 -2,214 -21,819 -20,718 -22,394 -815 861

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

50.3 8.4 6.1 28.0 81.4 84.4 95.9 15.6 4.1

各类交易商数量(总计为354家)

215 64 64 50 47 293 156 (完)

--整理 丁琦

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