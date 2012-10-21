〔CFTC报告〕COMEX期金10月16日持仓报告(表)

香港个股：中国宏桥重挫逾8%，因研究报告称其少报成本逾200亿元
路透北京3月1日 - 中国铝产品生产商--中国宏桥集团周三最多下跌8%，创下18个月来最大单日跌幅，在一研究机构发布报告指称中国宏桥少报成本后，该公司股票暂停交易。
路透10月19日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2012年10月16日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告,每口以100盎司计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(462,826口)
232,988 38,968 28,096 129,500 376,883 390,584 443,947 72,242 18,879
较10月9日变动(减少21,533口)
-14,413 3,516 -4,091 -2,214 -21,819 -20,718 -22,394 -815 861
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
50.3 8.4 6.1 28.0 81.4 84.4 95.9 15.6 4.1
各类交易商数量(总计为354家)
215 64 64 50 47 293 156 (完)
--整理 丁琦
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