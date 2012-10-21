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市场报道 | 2012年 10月 21日 星期日 10:39 BJT

〔CFTC报告〕ICE棉花期货10月16日持仓报告(表)

路透10月19日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2012年10月16日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告,每口以50,000磅计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(200,535口)

68,309 79,148 13,922 100,266 92,867 182,497 185,937 18,038 14,598

较10月9日变动(增加8,252口)

2,215 -4,996 1,103 2,891 13,826 6,209 9,933 2,043 -1,681

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

34.1 39.5 6.9 50.0 46.3 91.0 92.7 9.0 7.3

各类交易商数量(总计为298家)

102 107 74 63 61 213 200 (完)

--整理 丁琦

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