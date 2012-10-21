〔CFTC报告〕ICE棉花期货10月16日持仓报告(表)

香港个股：中国宏桥重挫逾8%，因研究报告称其少报成本逾200亿元
路透北京3月1日 - 中国铝产品生产商--中国宏桥集团周三最多下跌8%，创下18个月来最大单日跌幅，在一研究机构发布报告指称中国宏桥少报成本后，该公司股票暂停交易。
路透10月19日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2012年10月16日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告,每口以50,000磅计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(200,535口)
68,309 79,148 13,922 100,266 92,867 182,497 185,937 18,038 14,598
较10月9日变动(增加8,252口)
2,215 -4,996 1,103 2,891 13,826 6,209 9,933 2,043 -1,681
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
34.1 39.5 6.9 50.0 46.3 91.0 92.7 9.0 7.3
各类交易商数量(总计为298家)
102 107 74 63 61 213 200 (完)
--整理 丁琦
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