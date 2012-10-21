《美债一周展望》公债价格上涨,投资人对低风险资产的兴致增加

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

* 近期公债收益率上升吸引买家

* 股市下挫逾1%,因投资人规避风险

* 西班牙首相称还未决定是否求援

路透纽约10月19日电---美国公债价格周五上涨,因本周公债收益率回升吸引买家回场,且对全球经济成长速度的持续忧虑重创股市,提振美国公债的避险吸引力.

本周稍早,因有迹象显示美国经济成长动能加快,且预期西班牙将求援,这可能消除一些欧债危机对全球经济成长的影响,美国公债收益率上涨.

分析师表示,本周收益率的升幅足以在周五刺激买兴,特别投资人对美国经济状况和欧债危机最终的结果仍很紧张.

周五美股大跌逾1%,因在通用电气和微软公布的业绩令市场重燃对企业盈利的忧虑后,投资人风险意愿降低,转投较低风险资产的举措带动美国公债.

"下周将有大量财报发布,投资人对业绩期愈发紧张,许多企业营收成长将有挑战性."Cabot Money Management固定收益投资组合经理人William Larkin表示.

指标10年期公债US10YT=RR价格升18/32,收益率跌至1.77%,周四尾盘报1.83%,今日该收益率跌幅将是9月底来最大,但本周该收益率上升,上周五尾盘报1.66%.

30年期公债US30YT=RR价格升1-12/32,收益率从周四尾盘的3.01%跌至2.94%.

西班牙首相拉霍伊表示,还未决定是否寻求欧元区和欧洲央行的主权救助后,市场担心西班牙可能短期内不会寻求救助,美国公债也因此获得支撑.

"近期一直在影响此间市场的多数因素是欧洲情势,目前也是如此.市场对西班牙的发展略感失望,将有助于带动美国公债上涨."The Williams Capital Group固定收益销售和交易部门主管David Coard表示.

投资人将关注下周二和周三的美联储货币政策会议,但预计在11月6日总统大选前美联储不会有什么意外之举.

"所有人将聚焦美联储对目前的经济评估,我认为没有人会预计美联储会改变政策,因太接近大选,美联储可能要保持低调."Larkin称.(完)

--编译 李军;审校 母红

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