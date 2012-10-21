〔香港金融〕金管局近三年来首次入市干预,买入6.03亿美元缓港元强势

企业并购：鸿海有信心入股东芝芯片业务
路透香港3月1日 - 全球最大代工电子产品生产商--台湾鸿海创始人郭台铭周三表示，“很有信心”能够买入日本东芝的芯片业务。
路透香港10月20日电---香港金融管理局(HKMA)周六进入汇市干预,为2009年12月以来首次,因资本流入令港元HKD=升值,致使港元汇率触及强方兑换保证.
据路透报价资料HKMAOOC显示,香港金管局向市场注入6.03亿美元的等值港元,因港元兑美元HKD=触及强方兑换保证7.75港元.
在最新一次的注资后,香港银行体系总结余至本月24日将为1,533亿港元.
"近日港元需求增加，与欧洲市场略微稳定、美元偏弱、美国利率下降以致资金流入区内货币及股市有关,"金管局发言人在声明中表示.
交易商表示,近期港元兑美元的强势表现与其他亚洲货币相符,因美国联邦储备理事会(美联储)量化宽松措施打压美元汇率.
根据香港现行的联系汇率制度,港元兑美元的兑换汇率为7.80港元兑1美元.金管局会在7.75港元兑1美元的汇率水平时,从持牌银行买入美元;当触及7.85港元的弱方保证时,会卖出美元,从而让强弱双向的兑换保证能以联系汇率7.80港元为中心点对称地运作.(完)
浏览其他香港金融新闻,请点选[HK-CMN]
--编译 丁琦; 审校 王丽鑫
路透香港3月1日 - 全球最大代工电子产品生产商--台湾鸿海创始人郭台铭周三表示，“很有信心”能够买入日本东芝的芯片业务。
路透北京3月1日 - 中国铝产品生产商--中国宏桥集团周三最多下跌8%，创下18个月来最大单日跌幅，在一研究机构发布报告指称中国宏桥少报成本后，该公司股票暂停交易。
路透伦敦3月1日 - 英镑兑总体走强的美元周三小幅下滑，此前英国公布新一批的经济数据比预期略显疲软，其中包括制造业PMI数据，导致并拖累英镑兑欧元涨幅收窄至0.25%。