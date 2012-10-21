〔香港金融〕金管局近三年来首次入市干预,买入6.03亿美元缓港元强势

路透香港10月20日电---香港金融管理局(HKMA)周六进入汇市干预,为2009年12月以来首次,因资本流入令港元HKD=升值,致使港元汇率触及强方兑换保证.

据路透报价资料HKMAOOC显示,香港金管局向市场注入6.03亿美元的等值港元,因港元兑美元HKD=触及强方兑换保证7.75港元.

在最新一次的注资后,香港银行体系总结余至本月24日将为1,533亿港元.

"近日港元需求增加，与欧洲市场略微稳定、美元偏弱、美国利率下降以致资金流入区内货币及股市有关,"金管局发言人在声明中表示.

交易商表示,近期港元兑美元的强势表现与其他亚洲货币相符,因美国联邦储备理事会(美联储)量化宽松措施打压美元汇率.

根据香港现行的联系汇率制度,港元兑美元的兑换汇率为7.80港元兑1美元.金管局会在7.75港元兑1美元的汇率水平时,从持牌银行买入美元;当触及7.85港元的弱方保证时,会卖出美元,从而让强弱双向的兑换保证能以联系汇率7.80港元为中心点对称地运作.(完)

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