〔中国贸易〕外贸大省增长目标已难达成,全国增速"保十"或已无望--报载

路透上海10月21日电---据21世纪经济报 道称,接近政府的权威消息人士透露,中国广东、江苏、浙江等七个占全国贸易总额超过八成的区域外贸年增速目标已无力达成,全国10%的增速目标也无望实现.

接近政府的权威消息人士称,商务部高层以及广东、江苏、浙江等外贸大省商务主管部门负责人在广交会调研时明确表示,从当前贸易形势看,年初制定的增长目标已经无力达成.

江苏、浙江、山东等省份年初设定的外贸增速目标分别为8%、10%、10%,而三省外贸系统高层均判断最终增长率预计只有3%左右.美国市场占比更多的广东省形势略好,该省外贸系统高层则判断,7.5%的外贸增速目标能否达成有变数,预计最终增速在6.5%左右.

商务系统进一步认为,广东、江苏、浙江、山东、福建以及上海和北京,七个区域占中国贸易总额超过八成,这些主力省份的增速目标无法达成,全国10%的增速目标也无望实现.

商务部高层在调研时说,金融危机对中国外贸的影响并非一两年就能结束,中国外贸还是会有增长,但是缓慢的低速增长.

在其看来,虽然今年10%的增长目标完成难度太大,但是还是要尽全力保住中国商品在世界市场的总份额不下滑."现在看来,应该能保住."他称.

中国9月出口1,863.5亿美元,同比增长9.9%,单月出口规模创历史新高;不过中国商务部发言人此前称,由于外贸环境依然复杂,仅凭9月数据不能说中国贸易已企稳回升.但目前呈现稳中趋稳、稳中有增的态势.(完)