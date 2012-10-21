《综述》美国9月成屋销售下滑,但楼市复苏料仍继续进行

* 9月成屋销售年率降至475万户

* 此前触及两年高位,复苏看来仍在进行

* 成屋库存下降,可供销售月数为2006年3月以来最低

* 成屋销售价格中值较上年上升11.3%

路透华盛顿10月19日电---美国9月成屋销售从两年高位下滑,提醒人们尽管最近美国楼市有好转迹象,但全面复苏还有很长的路要走.

全美不动产协会(NAR)周五公布,美国9月成屋销售回落1.7%,年率为475万户,符合路透调查的预测中值.

今年楼市是美国经济中比较亮眼的领域,周五的数据并未显示这种状况发生逆转.8月数据略微上修,年率为483万户.

"随着这些数据反弹,无疑显示楼市在好转,"Naroff Economic Advisors总裁Joel Naroff称.

成屋销售价格中值较上年同期上升11.3%,至183,900美元.价格上涨看来是因库存吃紧,以及房屋止赎等问题相关的低价抛售呈下行趋势.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)上月推出房地产相关债券的购买计划,以提振经济.这项举措推动抵押贷款利率降至纪录低位.美联储官员下周将召开会议,不过不大可能采取新举措.

美国经济最近出现增长加快的迹象,失业率下降,零售销售升温.但这种势头的风险犹存.美国政府有可能在1月收紧财政政策,而欧债危机的潜在风险也很大.

股市投资者基本无视该数据,转而聚焦令人失望的企业财报,主要股指受此影响下滑.包括通用电气(GE.N)和霍尼韦尔(Honeywell)(HON.N)的美国四大制造商财报疲于预期.

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浏览美国成屋销售图表,请点击(link.reuters.com/faz43t).

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**支撑价格的因素**

近几个月库存趋紧帮助支撑房屋价格上涨,这可能有助于令投资者对财务状况感到更可接受,进而有助于经济增长.

NAR称,成屋待售库存9月下降3.3%,至232万户.按目前的销售速度,库存可供销售5.9个月,为2006年3月以来的最低.

NAR分析师Lawrence Yun称 ,库存下降部分缘于新房建设速度缓慢,把更多人推向二手房市场.尽管开工率在上升,但仍较2006年峰值低60%左右.

与此同时,整体需求看来在增加.9月成屋待售时间中值平均为70多天,较上年同期下降30.7%.

9月低价处置房屋比例降至24%,上年同期为30%.

高盛本周估计楼市增长可能对今年经济增长贡献约0.25个百分点,2013年或贡献0.5个百分点.

对经济的提振多来自新屋建设,不过成屋销售也有帮助,因人们要购买家具,房地产经纪人也可获得更多佣金.

美联储上周称,在就业前景实质性好转之前,将每月购买400亿美元抵押贷款支持证券(MBS),以鼓励更多购房活动.

这项计划被华尔街称为"第三轮量化宽松(QE3)",将在未来几个月对楼市构成新支撑.(完)