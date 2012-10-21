〔全球汇市〕10月16日止当周投机客增持美元空仓--CFTC

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透纽约10月19日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示,最新一周汇市投机客增持美元空头仓位.
10月16日止当周,投机客持有的美元净空头仓位从前一周的64.3亿美元增至81.4亿美元.
变化最大的是瑞郎,投机客持有的净空头仓位增加两倍,从前一周的306口增至1,192口.
欧元净空头仓位从72,570口降至53,495口.对西班牙很快将请求援助的猜测,最近对欧元构成支撑.
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.
日圆(12,500,000日圆为1口)
10月16日当周 10月9日当周
多头仓位 42,767 40,778
空头仓位 32,681 27,864
净仓位 10,086 12,914
欧元(125,000欧元为1口)
10月16日当周 10月9日当周
多头仓位 42,041 39,946
空头仓位 95,536 112,516
净仓位 -53,495 -72,570
英镑(62,500英镑为1口)
10月16日当周 10月9日当周
多头仓位 54,010 54,190
空头仓位 34,411 31,618
净仓位 19,599 22,572
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
10月16日当周 10月9日当周
多头仓位 10,289 11,676
空头仓位 11,481 11,982
净仓位 -1,192 -306
加元(100,000加元为1口)
10月16日当周 10月9日当周
多头仓位 106,369 106,300
空头仓位 12,619 10,672
净仓位 93,750 95,628
澳元(100,000澳元为1口)
10月16日当周 10月9日当周
多头仓位 77,802 78,524
空头仓位 39,358 38,710
净仓位 38,444 39,814
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
10月16日当周 10月9日当周
多头仓位 20,646 21,075
空头仓位 4,362 4,365
净仓位 16,284 16,710
--编译 王丽鑫;审校 丁琦
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经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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