〔全球汇市〕10月16日止当周投机客增持美元空仓--CFTC

路透纽约10月19日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示,最新一周汇市投机客增持美元空头仓位.

10月16日止当周,投机客持有的美元净空头仓位从前一周的64.3亿美元增至81.4亿美元.

变化最大的是瑞郎,投机客持有的净空头仓位增加两倍,从前一周的306口增至1,192口.

欧元净空头仓位从72,570口降至53,495口.对西班牙很快将请求援助的猜测,最近对欧元构成支撑.

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.

日圆(12,500,000日圆为1口)

10月16日当周 10月9日当周

多头仓位 42,767 40,778

空头仓位 32,681 27,864

净仓位 10,086 12,914

欧元(125,000欧元为1口)

10月16日当周 10月9日当周

多头仓位 42,041 39,946

空头仓位 95,536 112,516

净仓位 -53,495 -72,570

英镑(62,500英镑为1口)

10月16日当周 10月9日当周

多头仓位 54,010 54,190

空头仓位 34,411 31,618

净仓位 19,599 22,572

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

10月16日当周 10月9日当周

多头仓位 10,289 11,676

空头仓位 11,481 11,982

净仓位 -1,192 -306

加元(100,000加元为1口)

10月16日当周 10月9日当周

多头仓位 106,369 106,300

空头仓位 12,619 10,672

净仓位 93,750 95,628

澳元(100,000澳元为1口)

10月16日当周 10月9日当周

多头仓位 77,802 78,524

空头仓位 39,358 38,710

净仓位 38,444 39,814

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

10月16日当周 10月9日当周

多头仓位 20,646 21,075

空头仓位 4,362 4,365

净仓位 16,284 16,710

--编译 王丽鑫;审校 丁琦

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