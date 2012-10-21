《美股一周展望》财报紧锣密鼓,投资者心存忧虑

路透纽约10月19日电---美国公司财报本季度开局不利,而且越来越糟.

市场此前对第三季的预期悲观,预计企业获利较上年下降.而最近一系列高调报导,令投资者对疲软的营收数据感到十分恼火,加剧对美国经济状况,以及美国企业的前景的担忧.

"财报季看起来不怎么光明,"Cabrera Capital Markets资深股票交易员Larry Peruzzi称.

IBM(IBM.N),通用电气(GE.N),以及微软(MSFT.O)的营收都逊于预期,在第三季财报季初期形成悲观氛围.

投资者和分析师十分看重第三季财报,因此时可以更清楚的描绘第二年的情况.

**财报紧锣密鼓**

下周财报将紧锣密鼓地公布,八家道琼工业指数成分公司和155家标准普尔500指数中的公司发布财报.其中包括科技权重股苹果(AAPL.O).

路透数据显示,过去一周公布的财报中,仅38%标准普尔500指数企业营收好于预期,财报季开始以来,该比例为41%,这也远低于长期均值62%.

数据显示,获利方面的情况略好些,本周公布的财报中,有62%的企业的获利好于预期,财报季以来为60.3%,长期均值为62%.

Peruzzi表示,业绩疲软令投资者出脱股票,鉴于年初以来股市的巨大涨幅,或有更多获利了结盘蓄势待发.

周五的跌势令美股创下四个月以来的单日最差表现,且正值黑色星期一25周年.25年前的同一天,道指暴跌22.6%,录得有史以来最大的单日百分比跌幅.

标准普尔500指数周线小幅上升0.3%.远低于当周前三天2.3%的涨幅.

该指数今年仍然上涨14%.

苹果的财报关系重大,尤其是财报季开始以来科技股获利疲软的情况下.除IBM和微软外,英特尔(INTC.O)和谷歌(GOOG.O)本周公布的业绩也令市场失望.谷歌业绩大幅逊于预期,令很多投资者惊讶.

苹果"无疑是行业领头者,比其他个股都更能决定投资者情绪,"Federated Investors投资经理Lawrence Creatura称.

除苹果外,下周将迎来卡特彼勒(Caterpillar)(CAT.N),雅虎(Yahoo!)(YHOO.O),联合包裹(优比速,UPS)(UPS.N)和惠而浦(Whirlpool)(WHR.N)的财报.

**丑陋的事实**

据汤森路透财报分析师Greg Harrison称,根据已公布的116份财报,以及对其他未公布企业的估计,标准普尔500企业获利料较上年下降1.8%,这样的跌幅为三年来首见.不计苹果的话,降幅将达到约2.3%.

美国公司的财测令人更加担忧.

第四季以来,有17家企业发布负面财测,一家持平,没有企业财测正面.汤森路透数据显示,第三季财测为11家负面,两家正面,两家持平.

"现在是事实揭晓的时候,"Creatura称."现在是管理团队开始描绘2013年财报情况的时候了."

**美联储料吸引注意力**

美国联邦储备理事会(美联储,FED)周二至周三的政策会议,料分散一部分注意.上月会议后,美联储宣布第三轮经济刺激举措,推动股市上扬,即便一系列企业发布收益预警.

尽管投资者欢迎美联储的量化宽松计划,但此举也凸显出这样的忧虑,即美国经济可能比担心的更糟.

宏观经济状况恶化,即美国经济停滞,欧洲经济急剧放缓,以及中国经济疲软,是企业发布业绩警告时指出的主要原因.

下周值得关注的美国经济指标包括周三的9月新屋销售,周四的9月耐用品订单,随后是周五的第三季国内生产总值(GDP)初值,以及10月汤森路透/密西根大学消费者信心调查终值.(完)