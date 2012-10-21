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债券 | 2012年 10月 21日 星期日 14:45 BJT

〔西班牙经济〕求援自治区增至八个,政府或需扩大地区偿债基金

* 寻求援助的地区增至八个

* 180亿欧元的基金接近耗竭

* 政府拒绝透露是否扩充基金

路透马德里10月19日电---西班牙巴利阿里群岛和阿斯图里亚斯周五成为最新一批请求中央政府救援的地区,令人愈发担心西班牙可能不得不扩充180亿欧元(235亿美元)用于帮助偿付地区债务的基金.

西班牙自治区难以承担借债成本,他们的高额债务正拖累到该国控制赤字的能力.

地方政府称,巴利阿里群岛请求3.55亿欧元救援,阿斯图里亚斯请求2.62亿欧元,寻求救援的地区数量达到八个.

"很明显这些地区除了不得不降低自身财政赤字以外,在债务再融资方面也面临很大困难,"荷兰国际集团(ING)的分析师Martin van Vliet称.

180亿欧元的基金包括80亿欧元银行贷款,多数由西班牙三大银行提供;60亿欧元彩票基金;余下40亿欧元直接由国库负担.

这两个地区求援意味着,基金被动用资金已略超170亿欧元,应对其他地区资金需求的资源已非常有限,政府可能需要注入更多资金.

"中央政府被迫提供更多资金的可能性越来越大,这与他们自身财政相悖,"ING的van Vliet称.

西班牙副首相Soraya Saenz de Santamaria在政府一周记者会上拒绝透露西班牙是否将扩大基金规模.

"我们将在未来几年研究,是否有必要继续运营该基金,这取决于市场状况和金融状况变化,"她表示.(完)

--编译 王丽鑫;审校 丁琦

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