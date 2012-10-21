〔西班牙经济〕求援自治区增至八个,政府或需扩大地区偿债基金

美国数据：1月小型企业贷款指数降至三个月最低--PayNet
路透3月1日 - 周三公布的数据显示，1月美国小型企业贷款降至三个月最低水平，迹象表明小企业主并不认为未来一年需求会加速，至少目前还不是这样。
* 寻求援助的地区增至八个
* 180亿欧元的基金接近耗竭
* 政府拒绝透露是否扩充基金
路透马德里10月19日电---西班牙巴利阿里群岛和阿斯图里亚斯周五成为最新一批请求中央政府救援的地区,令人愈发担心西班牙可能不得不扩充180亿欧元(235亿美元)用于帮助偿付地区债务的基金.
西班牙自治区难以承担借债成本,他们的高额债务正拖累到该国控制赤字的能力.
地方政府称,巴利阿里群岛请求3.55亿欧元救援,阿斯图里亚斯请求2.62亿欧元,寻求救援的地区数量达到八个.
"很明显这些地区除了不得不降低自身财政赤字以外,在债务再融资方面也面临很大困难,"荷兰国际集团(ING)的分析师Martin van Vliet称.
180亿欧元的基金包括80亿欧元银行贷款,多数由西班牙三大银行提供;60亿欧元彩票基金;余下40亿欧元直接由国库负担.
这两个地区求援意味着,基金被动用资金已略超170亿欧元,应对其他地区资金需求的资源已非常有限,政府可能需要注入更多资金.
"中央政府被迫提供更多资金的可能性越来越大,这与他们自身财政相悖,"ING的van Vliet称.
西班牙副首相Soraya Saenz de Santamaria在政府一周记者会上拒绝透露西班牙是否将扩大基金规模.
"我们将在未来几年研究,是否有必要继续运营该基金,这取决于市场状况和金融状况变化,"她表示.(完)
--编译 王丽鑫;审校 丁琦
路透3月1日 - 周三公布的数据显示，1月美国小型企业贷款降至三个月最低水平，迹象表明小企业主并不认为未来一年需求会加速，至少目前还不是这样。
路透3月1日 - 周三公布数据显示，意大利2016年经济增速料超过预期，同时公共债务升至纪录新高。 意大利国家统计局公布，2016年国内生产总值(GDP)增长0.9%；2015年修正值为成长0.8%，前值为增长0.7%。 前总理伦齐政府最近一次预估为去年经济增长0.8%。 意大利现政府预计今年经济增长1.0%，基本符合多数独立智库的预估。这样的增速意味着，意大利仍是欧元区经济最低迷的国家之一。 意大利国家统计局称，去年该国预算赤字对GDP的比例为2.4%，位于 欧盟3%上限的下方，与政府的最新目标相符。 2015年预算赤字对GDP的比例修正后为2.7%，初值为2.6%。 不过，意大利国家统计局称，去年意大利公共债务对GDP的比例触及1 32.6%的新高，超过2015年的132.0%。 意大利2015年公共债务对GDP的比例被从132.2%向下修订。 欧盟执委会担心意大利无力控制其债务，已要求该国在4月底前采取 额外再节支34亿欧元的措施。(完)
* 美联储官员评论影响占据主导，特朗普讲话未提供刺激计划的细节 * 美元指数触及七周高位 * 披索上涨，人民币跌幅有限 路透伦敦3月1日 - 美元周三触及七周最高，因两位有影响力的美联储官员讲话暗示本月或将加息，这盖过了特朗普总统对国会发表首次主要政策演讲所带来的影响。 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利在美国有线电视新闻网(CNN)表示，特朗普当选美国总统以及共和党掌控国会后，收紧货币政策“变得更为紧迫”。 美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)表示，由于经济处于充分就业、而且通胀上升，3月会议很可能讨论升息。 这些言论促使投资者重新投入美元的怀抱，进而推高美债收益率，美国10年期公债收益率(殖利率) 涨约5个基点至2.411%。 货币市场期货 目前显示，3月升息机率约为70%，周二时略高于30%。 “美联储其他官员本周的讲话增强了利率市场这种相对鹰派的倾向，并给予美元部分支撑，”