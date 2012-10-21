(重温稿)〔美国股市〕受美国企业季报疲弱打压,录得四个月来表现最差的一天

* 麦当劳季度盈利下降,且不及市场预期

* 通用电气季度获利符合预期,但营收逊于预估

* 美国成屋销售下跌,因库存减少

* 道指收跌1.5%,标普500指数收挫1.7%,Nasdaq指数大跌2.2%

路透纽约10月19日电---美国股市周五大跌,录得6月底来表现最差的一天,此前通用电气(GE.N)和麦当劳(MCD.N)等经济寒暑表企业发布的业绩延续之前多家企业财报令人失望的表现.

Nasdaq指数下跌2.19%,连续第二天受谷歌(GOOG.O)疲弱的业绩拖累.微软(MSFT.O)下挫2.9%,报28.64美元,此前公司公布的获利下降,因个人电脑销售不振.谷歌股价则下跌1.9%,收报681.79美元.

周五道指录得6月21日来跌幅最大的一天,适逢黑色星期一25周年.今年10月19日是道指录得有史以来最大单日百分比跌幅25周年的日子.

对美国华尔街来说,美国企业的营收尤其受关注.根据汤森路透数据,营收预估优于预期的企业占41.4%,长期均值为62%.

通用电气(GE.N)下挫3.4%,至22.03美元.公司季度获利符合市场预期,但营收低于市场预估.不过,通用电气维持其全年获利预估不变.

"业绩期期间,交易商对过去一季业绩转弱持更为宽容的态度,不过,企业的财测目前打压股市,"BlackBay Group高管Todd Schoenberger说.

"麦当劳,Chipotle,可口可乐全部下跌.而沃尔玛,Target,甚至Dollar Stores也受创.这令人难受,因为针对所有收入阶层的股票都大跌."

麦当劳(MCD.N)重挫4.5%,至88.72美元,Chipotle Mexican Grill(CMG.N)暴跌15%,至243美元,此前公司的季度获利逊于分析师预期.

本周,标普500指数涨0.3%,但道指仅小升0.1%.Nasdaq指数下跌1.3%.

股市大跌,令近期股市走势震荡的预期升温.CBOE波动率指数.VIX升13.5%,收在17.06,从日内高位17.60回落.期权到期也被指造成周五成交放量.

道琼工业指数.DJI收跌205.43点,或1.52%,至13,343.51点;标准普尔500指数.SPX收低24.15点,或1.66%,至1,433.19点.Nasdaq指数.IXIC下跌67.24点,或2.19%,至3,005.62点.

"今日的跌势肯定是受企业获利驱动,但市场过去几天大涨后有获利了结也是打压股市的原因之一,"Miller Tabak & Co首席经济策略师Andrew Wilkinson说."但在1987年股市崩跌的周年纪念来临前,(今天股市)的跌势无足挂齿."(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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