《一周经济焦点》全球经济形势出现分化,美国好于欧洲

* 美联储政策产生效果,但对美联储来说速度太慢

* 欧洲央行的立场有助于欧元区,但PMI数据仍然疲弱

* 本周关注中国PMI和英国GDP

路透伦敦10月21日电---美国经济超越仍受债务与银行业危机困扰的欧元区,全球经济缓慢分化.

诚然,本周公布的一系列报告将显示美国和欧洲的形势都不太好.

但路透调查显示,10月采购经理人调查报告可能证实区欧元区陷入衰退,而第三季美国经济成长速度可能从第二季的1.3%上升到1.8%.

欧元区10月采购经理人指数(PMI)初值将于周三公布,而美国国内生产总值(GDP)数据将于周五公布.

"我的感觉是欧美经济之间再度现出分化,"伦敦咨询公司Capital Economics的Andrew Kenningham表示.

美国联邦储备理事会(FED,美联储)的超宽松货币政策显露成效,美国零售销售、汽车销售和房屋市场都有起色.