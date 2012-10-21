《一周经济焦点》全球经济形势出现分化,美国好于欧洲

企业并购：鸿海有信心入股东芝芯片业务
路透香港3月1日 - 全球最大代工电子产品生产商--台湾鸿海创始人郭台铭周三表示，“很有信心”能够买入日本东芝的芯片业务。
* 美联储政策产生效果,但对美联储来说速度太慢
* 欧洲央行的立场有助于欧元区,但PMI数据仍然疲弱
* 本周关注中国PMI和英国GDP
路透伦敦10月21日电---美国经济超越仍受债务与银行业危机困扰的欧元区,全球经济缓慢分化.
诚然,本周公布的一系列报告将显示美国和欧洲的形势都不太好.
但路透调查显示,10月采购经理人调查报告可能证实区欧元区陷入衰退,而第三季美国经济成长速度可能从第二季的1.3%上升到1.8%.
欧元区10月采购经理人指数(PMI)初值将于周三公布,而美国国内生产总值(GDP)数据将于周五公布.
"我的感觉是欧美经济之间再度现出分化,"伦敦咨询公司Capital Economics的Andrew Kenningham表示.
美国联邦储备理事会(FED,美联储)的超宽松货币政策显露成效,美国零售销售、汽车销售和房屋市场都有起色.
"如果有一个地区可能给人以惊喜,那就是美国经济,"前国际货币基金组织(IMF)第一副总裁利普斯基表示.
路透香港3月1日 - 全球最大代工电子产品生产商--台湾鸿海创始人郭台铭周三表示，“很有信心”能够买入日本东芝的芯片业务。
路透北京3月1日 - 中国铝产品生产商--中国宏桥集团周三最多下跌8%，创下18个月来最大单日跌幅，在一研究机构发布报告指称中国宏桥少报成本后，该公司股票暂停交易。
路透伦敦3月1日 - 英镑兑总体走强的美元周三小幅下滑，此前英国公布新一批的经济数据比预期略显疲软，其中包括制造业PMI数据，导致并拖累英镑兑欧元涨幅收窄至0.25%。