《综述》美国四大制造商营收弱于预期,受美元坚挺和欧洲形势疲弱打压

* 通用电气、霍尼韦尔、Ingersoll和Parker营收均逊于预估

* 跨国企业通过削减成本提振获利的能力或有限

* 霍尼韦尔预计2013年利润率上升

* 霍尼韦尔和Ingersoll股价上涨,通用电气和Parker则下跌

路透纽约10月19日电---包括通用电气(奇异,GE)(GE.N)和霍尼韦尔(Honeywell)(HON.N)在内的美国四大制造商周五公布的营收疲于预期,向投资者发出全球需求仍然低迷的最新警告.

近期的业绩为迎来下周更多的财报奠定了基础.下周将公布财报的公司包括多家全球知名企业,例如卡特彼勒(Caterpillar)(CAT.N)、杜邦(DuPont)(DD.N)、3M(MMM.N)、波音(Boeing)(BA.N)、礼来(Eli Lilly)(LLY.N)和宝洁(宝硷,P&G)(PG.N).

通用电气、霍尼韦尔、Ingersoll Rand(IR.N)和Parker Hannifin(PH.N)营收均不及分析师的原先预期.

"营收持续逊于预期,"ICAP Equities常务董事Ken Polcari表示,"这就是我们普遍看到的情况."