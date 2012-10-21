《综述》美国四大制造商营收弱于预期,受美元坚挺和欧洲形势疲弱打压

企业并购：鸿海有信心入股东芝芯片业务
路透香港3月1日 - 全球最大代工电子产品生产商--台湾鸿海创始人郭台铭周三表示，“很有信心”能够买入日本东芝的芯片业务。
* 通用电气、霍尼韦尔、Ingersoll和Parker营收均逊于预估
* 跨国企业通过削减成本提振获利的能力或有限
* 霍尼韦尔预计2013年利润率上升
* 霍尼韦尔和Ingersoll股价上涨,通用电气和Parker则下跌
路透纽约10月19日电---包括通用电气(奇异,GE)(GE.N)和霍尼韦尔(Honeywell)(HON.N)在内的美国四大制造商周五公布的营收疲于预期,向投资者发出全球需求仍然低迷的最新警告.
近期的业绩为迎来下周更多的财报奠定了基础.下周将公布财报的公司包括多家全球知名企业,例如卡特彼勒(Caterpillar)(CAT.N)、杜邦(DuPont)(DD.N)、3M(MMM.N)、波音(Boeing)(BA.N)、礼来(Eli Lilly)(LLY.N)和宝洁(宝硷,P&G)(PG.N).
通用电气、霍尼韦尔、Ingersoll Rand(IR.N)和Parker Hannifin(PH.N)营收均不及分析师的原先预期.
"营收持续逊于预期,"ICAP Equities常务董事Ken Polcari表示,"这就是我们普遍看到的情况."
但展望未来,业绩前景则是喜忧参半.
路透香港3月1日 - 全球最大代工电子产品生产商--台湾鸿海创始人郭台铭周三表示，“很有信心”能够买入日本东芝的芯片业务。
路透北京3月1日 - 中国铝产品生产商--中国宏桥集团周三最多下跌8%，创下18个月来最大单日跌幅，在一研究机构发布报告指称中国宏桥少报成本后，该公司股票暂停交易。
路透伦敦3月1日 - 英镑兑总体走强的美元周三小幅下滑，此前英国公布新一批的经济数据比预期略显疲软，其中包括制造业PMI数据，导致并拖累英镑兑欧元涨幅收窄至0.25%。