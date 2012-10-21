〔美国个股〕Facebook高管跳槽伦敦Tech City

香港个股：中国宏桥重挫逾8%，因研究报告称其少报成本逾200亿元
路透北京3月1日 - 中国铝产品生产商--中国宏桥集团周三最多下跌8%，创下18个月来最大单日跌幅，在一研究机构发布报告指称中国宏桥少报成本后，该公司股票暂停交易。
路透伦敦10月21日电---Facebook(FB.O)欧洲经营主管Joanna Shields辞职,加入英国政府为建设伦敦矽谷(矽谷)成立的机构.
Tech City Investment Organisation成立于2011年4月,旨在吸引对伦敦东部被称为"硅岛(silicon roundabout)"的投资,支持寻求扩张的新兴企业.
该机构已与思科(Cisco System)(CSCO.O),谷歌(Google)(GOOG.O)及英特尔(Intel)(INTC.O)等公司签署协议.
"Tech City的成功显示,当我们支持一些最具创新和志向的企业成长时,会有怎样的效果,"英国首相卡梅伦周日在一份声明中称.
Shields称,希望伦敦成为全球科技业首选并将为此而努力.
她的离开将对Facebook造成冲击,因Facebook高调上市后难以被华尔街接受,正寻求安抚股东.
对营收增长放缓的担忧令Facebook市值减半,公司股价周五收报19美元,而5月上市发行价为38美元.
"Facebook支持英国政府建立更强劲的科技导向经济及扶持新兴企业的远见,我们祝Joanna成功,"一公司发言人称.(完)
--编译 王丽鑫;审校 程琳
路透北京3月1日 - 中国铝产品生产商--中国宏桥集团周三最多下跌8%，创下18个月来最大单日跌幅，在一研究机构发布报告指称中国宏桥少报成本后，该公司股票暂停交易。
路透伦敦3月1日 - 英镑兑总体走强的美元周三小幅下滑，此前英国公布新一批的经济数据比预期略显疲软，其中包括制造业PMI数据，导致并拖累英镑兑欧元涨幅收窄至0.25%。
路透伦敦3月1日 - 英国1月消费者借贷超过去年12月，但增速却连续第二个月放缓，为去年英国退欧公投推高通胀率、导致消费者变得谨慎再添佐证。