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亚洲 | 2012年 10月 22日 星期一 06:47 BJT

全球外汇市场10月22日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

10月21日(日)

2330 - 日本10月路透短观景气判断指数

2350 - 日本9月贸易数据

10月22日(一)

-- - 日本央行召开地区分行主管会议

0700 - 瑞士央行公布月报

1730 - 美国克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托在芝加哥联储召开的芝加哥支付研讨会上就美国付费系统发表讲话

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 孙茉莉;审校 徐文焰

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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