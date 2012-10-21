〔东京汇市〕加元下跌,日圆持续承压

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 加元触及两个月低位,此前公布的通胀数据表现温和
* 对日本央行将放松政策的预期料将持续压制日圆上档
* 目前欧元/美元料将维持区间交投
路透悉尼10月22日电---周一加元跌至两个月低位,因为继该国公布温和的通胀数据后,市场预期加拿大央行的立场将更加温和.日圆持续承压,投资者预期日本央行将进一步放松政策.
美元/加元CAD=D4在亚洲盘初报0.9949加元,升至8月23日以来的最高位.澳元/加元AUDCAD=D4报1.0247加元,上周五曾触及五周高位1.0268加元.
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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