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亚洲 | 2012年 10月 22日 星期一 07:04 BJT

〔东京汇市〕加元下跌,日圆持续承压

* 加元触及两个月低位,此前公布的通胀数据表现温和

* 对日本央行将放松政策的预期料将持续压制日圆上档

* 目前欧元/美元料将维持区间交投

路透悉尼10月22日电---周一加元跌至两个月低位,因为继该国公布温和的通胀数据后,市场预期加拿大央行的立场将更加温和.日圆持续承压,投资者预期日本央行将进一步放松政策.

美元/加元CAD=D4在亚洲盘初报0.9949加元,升至8月23日以来的最高位.澳元/加元AUDCAD=D4报1.0247加元,上周五曾触及五周高位1.0268加元.

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