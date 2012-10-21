企业并购：鸿海有信心入股东芝芯片业务
路透香港3月1日 - 全球最大代工电子产品生产商--台湾鸿海创始人郭台铭周三表示，“很有信心”能够买入日本东芝的芯片业务。
澳元兑美元AUD=D4也陷入区间交投,买兴在1.0200下方浮现,而卖兴在1.0400上方.最新报1.0315美元.
澳元多头可能会在周三通胀报告出炉前避免采取过多举动,若数据再次温和,无疑将支持11月降息的预期.
AMP Capital投资策略主管Shane Oliver称,澳元近期前景存在不确定性,包括中国经济放缓和当前的降息预期都利空该货币.
他表示:"澳元可能会在0.9500-1.1000之间震荡,有下行风险."(完)
--编译/审校 兰秀娟/王翔琼/孙茉莉/程琳/张涛/张若琪
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