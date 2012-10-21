版本:
中国
货币新闻 | 2012年 10月 22日 星期一 07:18 BJT

汇市4

澳元兑美元AUD=D4也陷入区间交投,买兴在1.0200下方浮现,而卖兴在1.0400上方.最新报1.0315美元.

澳元多头可能会在周三通胀报告出炉前避免采取过多举动,若数据再次温和,无疑将支持11月降息的预期.

AMP Capital投资策略主管Shane Oliver称,澳元近期前景存在不确定性,包括中国经济放缓和当前的降息预期都利空该货币.

他表示:"澳元可能会在0.9500-1.1000之间震荡,有下行风险."(完)

--编译/审校 兰秀娟/王翔琼/孙茉莉/程琳/张涛/张若琪

汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐