《综述》德国总理梅克尔为建立欧盟银行业联盟设下新障碍

* 欧洲央行将在2013年逐步接管银行业监管权

* 梅克尔反对向西班牙提供回溯性银行注资

* 拉霍伊称西班牙尚未决定是否申请获得信贷额度

* 英国首相卡梅伦威胁否决欧盟长期预算

路透布鲁塞尔10月19日电---德国总理梅克尔周五为明年开始使用欧元区救助基金向银行直接注资设置了新的障碍,令西班牙短期内卸掉这块债务负担的希望受挫.

此前欧盟领导人作出重要决定,将在明年建立单一的银行业监管机构.不过梅克尔此举令该决定的影响有限.

欧盟领导人在为期两天的峰会上达成一致,认为欧洲央行应从明年开始承担起监管欧元区银行业的责任.但梅克尔称,新的监管机构开始充分行使职责还需要时间.

她明确表示,欧洲稳定机制(ESM)救助基金不会接过西班牙等成员国过去救助银行业而产生的债务,并设定了其它一些额外条件.部分外交人士称,这些额外条件的目的似乎在于确保明年9月德国选举之前不会向银行业注资.

"不会出现回溯性直接注资的情况."梅克尔在记者会上称,"就算可能进行资本重组,也将只是针对未来的救助行动.所以我认为当单一银行业监管机构就位后,西班牙银行业方面不会再有问题,至少我希望不会."