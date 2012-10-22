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货币新闻 | 2012年 10月 22日 星期一 08:10 BJT

〔日本数据〕9月出口较上年同期减少10.3%,连续第四个月下滑

路透东京10月22日电---日本财务省周一公布,日本9月出口较上年同期减少10.3%,连续第四个月下滑,显示因中日领土争议导致中国的反日情绪,增添了出口挫跌之势.

分析师原先预估为下滑9.6%.8月时较上年同期下滑5.8%.

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