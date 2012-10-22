中国敦促朝韩保持冷静与克制

路透上海10月20日电---中国周六敦促朝鲜与韩国保持冷静与克制，共同维护朝鲜半岛和平稳定。

朝鲜上周五表示，如果发现韩国允许活动分子向朝鲜境内散布反朝传单，朝鲜将实施打击。这是朝鲜数月来对韩国发出的最严厉警告。