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亚洲 | 2012年 10月 22日 星期一 09:34 BJT

中国敦促朝韩保持冷静与克制

(本文由路透中文网编译提供)

路透上海10月20日电---中国周六敦促朝鲜与韩国保持冷静与克制，共同维护朝鲜半岛和平稳定。

朝鲜上周五表示，如果发现韩国允许活动分子向朝鲜境内散布反朝传单，朝鲜将实施打击。这是朝鲜数月来对韩国发出的最严厉警告。

韩国国防部长在国会称，若遭到这样的打击，韩国军方将进行报复。

中国外交部发言人洪磊就此事答记者问时称：“作为半岛的近邻，中方支持朝韩双方通过对话协商解决相互间的问题。”

“希望有关方保持冷静与克制，不要采取刺激及过激行动，共同维护朝鲜半岛和平稳定。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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