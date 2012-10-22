中国敦促朝韩保持冷静与克制

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透上海10月20日电---中国周六敦促朝鲜与韩国保持冷静与克制，共同维护朝鲜半岛和平稳定。
朝鲜上周五表示，如果发现韩国允许活动分子向朝鲜境内散布反朝传单，朝鲜将实施打击。这是朝鲜数月来对韩国发出的最严厉警告。
韩国国防部长在国会称，若遭到这样的打击，韩国军方将进行报复。
中国外交部发言人洪磊就此事答记者问时称：“作为半岛的近邻，中方支持朝韩双方通过对话协商解决相互间的问题。”
“希望有关方保持冷静与克制，不要采取刺激及过激行动，共同维护朝鲜半岛和平稳定。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。