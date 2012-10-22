〔金砖国家〕10月19日股汇市收盘纵览

路透10月22日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月19日(周五)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF下跌0.72%,报1,006.07点.

中国股市:沪综指窄幅震荡后小幅收跌,多空双方温和拉锯,力量均衡.总体来看,量能不足仍制约大盘上行空间.分析人士称,技术面看沪指在2,132点附近仍有反复,预计反弹尚未结束,后市仍有震荡走高机会.沪综指.SSEC收报2,128.302点,跌3.386点,或0.16%,昨日该股指收升至逾一个月高位.本周该股指则累计涨1.11%,为连续第三周上涨.上海A股今日成交亿505元人民币,上日为656亿元.[.SSCN]

香港股市:连续第七日上涨,投资人转进表现落后的对成长敏感个股,因迹象显示中国经济正在趋稳.恒生指数本周亦为连续第七周周线收高.恒生指数.HSI收高0.2%至21,551.8点,本周上涨2%.恒生国企指数.HSCE收高0.5%,本周上涨3.3%.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS收跌并终止三日连涨,整体交易仍显清淡.人民币中间价结束连续六日走高后也出现小幅下跌.境内美元人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS升水报1,510点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.4048元.[CNY/CN]

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印度股市:下跌.Reliance Industries延续近期跌势,外界持续担忧其炼油利润率前景.同时HDFC等最近表现出众的金融类股受获利了结冲击.指标BSE指数.BSESN下跌0.58%,或109.62点,报18,682.31点,本周上涨0.04%.[.BO][ID:nL3E8LJ4DM]

印度汇市:印度卢比降至一个月低点,录得四个月以来的最大单周跌幅,因国有石油和国防公司大量买入美元,且外国银行亦有需求.卢比/美元INR=D2收报53.84/85,周四收于53.41/42.卢比曾跌至53.99,为9月21日以来的最低位.[INR/][ID:nL3E8LJ4D7]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS报1,494.440点.MSCI明晟俄罗斯指数.MIRU00000PUS跌0.92%至800.39点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌0.28%至30.8550;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX涨0.18%,报40.2325.

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巴西股市:拉美股市录得逾一周来的最大跌幅,此前一些大型美国公司的业绩令人失望,冲击了投资者对该国经济转好的憧憬.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP连续第二日下跌,下滑1.36%,收报58,922.04 点,为9月底以来的最大跌幅.[ID:nL1E8LJERG]

巴西汇市:巴西雷亚尔持稳,因担忧央行可能干预市场,令雷亚尔交投放慢至接近停止.雷亚尔/美元BRBY几无变动,报2.0272.雷亚尔/美元本周涨约0.6%,接近通常促发央行干预的水准2.[ID:nL1E8LJDY0]

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南非股市:连续第二日下滑,因现货金价下降和国内矿业罢工冲击Anglo Gold Ashanti(ANGJ.J)等黄金生产商.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI下跌0.64%,报32,609.75点,周三为17年以来首次跨越33,000点大关.综合指数.JALSH下滑0.73%,报36,783.12点.[.J][ID:nL5E8LJQW2]

南非汇市:南非兰特/美元多数时间内几乎持平,有关矿业罢工的担忧似将限制任何大涨之势.1551GMT时,兰特/美元ZAR=D3报8.6401,周四收报8.6520.[ZAR/][ID:nL5E8LJR6V](完)