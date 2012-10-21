〔韩国经济〕10月1-20日出口同比下降2.2%,进口增长0.8%--海关数据

企业并购：鸿海有信心入股东芝芯片业务
路透香港3月1日 - 全球最大代工电子产品生产商--台湾鸿海创始人郭台铭周三表示，“很有信心”能够买入日本东芝的芯片业务。
路透首尔10月22日电---韩国关税厅周一公布数据显示,该国10月前20天出口较上年同期下滑2.2%,进口增长0.8%,凸显出全球需求依然低迷.
关税厅公布,10月1-20日出口降至277.3亿美元,上年同期为283.4亿美元.同期进口增至278.3亿美元,上年同期为276.0亿美元.
因此,该国在10月前20天的贸易逆差为1.02亿美元.(完)
--编译 徐文焰;审校 张若琪
路透香港3月1日 - 全球最大代工电子产品生产商--台湾鸿海创始人郭台铭周三表示，“很有信心”能够买入日本东芝的芯片业务。
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