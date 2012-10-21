《中国报摘》--中国证券报10月22日

* 头版头条:

--中国证券业协会日前发布的相关规范要求,证券公司应当在发起设立集合资产管理计划后5日内,向协会备案.备案材料完备并符合规定的,协会自受理材料之日起15日内予以确认.分析人士认为,《规范》的出台标志着证券公司客户资产管理业务自律管理工作迈上一个新台阶.

* 其他:

--中共中央政治局常委、国务院副总理李克强主持召开扩大营业税改征增值税试点工作座谈会.他强调,以结构性减税推动结构调整与改革,以营改增为重要抓手,促进产业结构升级,加快服务业和中小企业发展.

--券商人士评论称,据权威人士透露,截至19日,四大行新增贷款大体在800亿元人民币至1,000亿元之间,考虑到国庆长假因素影响,规模较上月同期略有放大.在结构上,票据贴现余额基本没有增长是突出特征.

--多家机构仓位测算报告显示,十大基金公司有6家增仓、4家减仓.业内人士表示,对于市场何时见底以及对反弹持续时间的不确定性,基金观点不一,操作呈现分化.

--银监会近日发布相关办法提出,农村金融机构可以针对不同的农户贷款产品采取差异化管理流程.农村金融机构应创新抵押担保方式,积极开发适合农户需求的信贷产品.(完)

--整理 刘昕; 审校 曾祥进

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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