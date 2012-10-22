土耳其东部输气管爆炸 致28人受伤

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透安卡拉10月19日电---土耳其官员周五称，土耳其东部一条运送伊朗天然气的管道遭不明分子袭击爆炸，造成一辆路过军车上的28名士兵受伤，天然气输送中断。
这条输气管因之前袭击恢复输气还不到一周时间。爆炸发生在土耳其阿勒省（Agri）Eleskirt镇，尚不清楚经这条管道的输气何时能恢复。
阿勒省一位官员告诉路透：“昨日深夜，这条管道遭不明分子破坏起火，在该地区执勤的28名士兵受伤。”
被取缔的库尔德工人党（PKK）武装已经声称对土耳其多起管道袭击事件负责。
该官员称，受伤士兵已被送至当地医院接受治疗，火势也已被扑灭。
因之前一起发生土耳其东部的爆炸袭击，这条输气管曾于10月8日暂停输气，并在一周后恢复输气。（完）
--编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。