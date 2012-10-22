土耳其东部输气管爆炸 致28人受伤

路透安卡拉10月19日电---土耳其官员周五称，土耳其东部一条运送伊朗天然气的管道遭不明分子袭击爆炸，造成一辆路过军车上的28名士兵受伤，天然气输送中断。

这条输气管因之前袭击恢复输气还不到一周时间。爆炸发生在土耳其阿勒省（Agri）Eleskirt镇，尚不清楚经这条管道的输气何时能恢复。

阿勒省一位官员告诉路透：“昨日深夜，这条管道遭不明分子破坏起火，在该地区执勤的28名士兵受伤。”

被取缔的库尔德工人党（PKK）武装已经声称对土耳其多起管道袭击事件负责。

该官员称，受伤士兵已被送至当地医院接受治疗，火势也已被扑灭。