(重发)〔澳洲个股〕SUNDANCE恢复交易后跳涨9%,因中国买家汉龙获得贷款承诺

企业并购：鸿海有信心入股东芝芯片业务
路透香港3月1日 - 全球最大代工电子产品生产商--台湾鸿海创始人郭台铭周三表示，“很有信心”能够买入日本东芝的芯片业务。
(重发以跟上红条)
路透墨尔本10月22日电---澳洲铁矿石商Sundance Resources(SDL.AX)股票周一恢复交易后大涨9%,此前其中国买家汉龙集团的收购计划获得中国国家开发银行的贷款承诺.汉龙计划以14亿美元收购Sundance Resources.
Sundance开盘报0.37澳元,上涨0.03澳元.汉龙提出的收购报价是每股0.45澳元.(完)
--编译 张涛;审校 程琳
路透香港3月1日 - 全球最大代工电子产品生产商--台湾鸿海创始人郭台铭周三表示，“很有信心”能够买入日本东芝的芯片业务。
路透北京3月1日 - 中国铝产品生产商--中国宏桥集团周三最多下跌8%，创下18个月来最大单日跌幅，在一研究机构发布报告指称中国宏桥少报成本后，该公司股票暂停交易。
路透伦敦3月1日 - 英镑兑总体走强的美元周三小幅下滑，此前英国公布新一批的经济数据比预期略显疲软，其中包括制造业PMI数据，导致并拖累英镑兑欧元涨幅收窄至0.25%。