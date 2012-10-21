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货币新闻 | 2012年 10月 22日 星期一 07:49 BJT

(重发)〔澳洲个股〕SUNDANCE恢复交易后跳涨9%,因中国买家汉龙获得贷款承诺

(重发以跟上红条)

路透墨尔本10月22日电---澳洲铁矿石商Sundance Resources(SDL.AX)股票周一恢复交易后大涨9%,此前其中国买家汉龙集团的收购计划获得中国国家开发银行的贷款承诺.汉龙计划以14亿美元收购Sundance Resources.

Sundance开盘报0.37澳元,上涨0.03澳元.汉龙提出的收购报价是每股0.45澳元.(完)

--编译 张涛;审校 程琳

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