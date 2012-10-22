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亚洲 | 2012年 10月 22日 星期一 08:08 BJT

《汇市简讯》美元/坡元或将升向1.2250,盘初曾突破1.2223

2340GMT * 美元/坡元可能测试1.2250.稍早升穿1.2223,此为1.2339-1.2152走势的38.2%回档位 * 该货币对盘初上涨,受避险情绪推动,交投区间为1.2217-1.2234,最新报1.2227-1.2233(完) --编译 王翔琼; 审校 张涛

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