版本:
中国
货币新闻 | 2012年 10月 22日 星期一 08:22 BJT

〔澳洲经济〕政府下修2012/13年度预算盈余预估至约11亿澳元

路透堪培拉10月22日电---澳洲政府周一下修2012/13年度预算盈余预估为约11亿澳元(11.4亿美元),低于5月预估的15亿澳元,为澳洲央行最早于下个月进一步降息开辟道路.

澳洲国库部长斯万表示,政府将在四年内实施规模约为164亿澳元的减支和加税,弥补财政收入低于预期和经济增长放缓的影响.

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐