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亚洲 | 2012年 10月 22日 星期一 08:12 BJT

〔日本股市〕盘初下跌1.5%,中断五日连涨

路透东京10月22日电---日本股市日经指数周一盘初下跌1.5%,从三周收盘高位回落,追随美股跌势,此前美国知名企业通用电气(奇异,GE)(GE.N)和麦当劳(MCD.N)增添了财报季的失望情绪.

日经指数.N225下降131.60点至8,871.08点,中断五日连涨.东证股价指数.TOPX下跌1.3%至744.99点.(完)

--编译 王翔琼;审校 于春红

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