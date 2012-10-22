〔中国金融〕经济减速可能导致银行不良贷款进一步恶化--专家

路透上海10月22日电---上海证券报周一报导援引中央财经大学教授郭田勇表示,未来中国经济增速将会下降一个台阶,这可能导致银行不良贷款进一步恶化.

"近一段时间以来,我国经济一直呈减速状态.相对于前些年来百分之十以上的经济增速,现阶段中国经济将会下降一个台阶."他指出,如果经济企稳,国内生产总值(GDP)将稳定在7%-8%,但肯定不会超过9%,而今年GDP预计在7.5%左右.

此前公布数据显示,中国三季度GDP同比增长7.4%,为连续第七个季度放缓,并创三年半新低.

在他看来,当前的银行业面临两大主要挑战,一个是经济出现下滑,下滑以后银行业所处的生态环境比以前要恶劣;另一个是利率市场化将压缩传统盈利空间,他认为,未来一些年银行业会面临双重挤压的格局。

针对央行今年推进的利率市场化,郭田勇认为,不断推进的利率市场化也给银行业带来非常大的压力,"之前市场利率化迈得慢,是因为担心银行业风险问题.现在有所加快,一方面是认识到这一步要迈,另一方面也有很多现实因素形成了这种挤压,而对商业银行来讲,只有利率市场化,才能成为真正的银行."

他建议,银行不仅要从传统的依赖于存贷业务和利息收入转向依赖和强化中间业务,同时也要不断发展金融创新,推动混业经营,寻找更多的盈利点,而电子银行正是银行业创新的重要渠道之一.(完)