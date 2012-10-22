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亚洲 | 2012年 10月 22日 星期一 08:24 BJT

〔韩国股市〕跟随美股跌势开低,因美国企业业绩令人失望

路透首尔10月22日电---韩国股市周一开低,此前美国股市录得6月来最糟糕单日表现,因美国通用电气(奇异,GE)(GE.N)和麦当劳(McDonalds)(MCD.N)的业绩令人失望.

0003GMT,韩国股市综合股价指数.KS11跌1.7%至1,911.49点.

绩优股受创最深.三星电子(005930.KS)和SK Hynix(000660.KS)双双跌1.9%.

LG化学(051910.KS)下跌2.1%.公司上周五公布第三季营运获利较上年同期下降17%.(完)

--编译 梁睿雪;审校 于春红

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