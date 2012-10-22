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货币新闻 | 2012年 10月 22日 星期一 08:47 BJT

〔日本经济〕日央行总裁:消费者支出稳固,资本支出处于温和上升趋势

路透东京10月22日电---日本央行总裁白川方明:

* 日本经济可能恢复回升,此前一段表现平平

* 日本消费者支出稳固,资本支出处于温和上升趋势

* 日本CPI目前将可能仍持平

* 全球经济不确定性仍然很高,必须关注汇率变动对经济与物价的影响

* 日本财政体系整体稳定,日央行力求强有力的货币宽松举措.(完)

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