美国大选临近 奥巴马和罗姆尼第三轮辩论很关键

(本文由路透中文网编译提供)

路透佛罗里达德尔雷海滩10月21日电---在距离美国大选还有16天之际，美国总统奥巴马和共和党总统候选人罗姆尼周日打成平手，第三场也是最后一场辩论显得益发重要。

NBC和《华尔街日报》共同进行的民调显示，罗姆尼和奥巴马的选民支持率均为47%,这也意味着罗姆尼在一系列失误后的绝地反击取得成效。

双方支持率的势均力敌给最后一轮激烈竞选活动带来了不确定性，也增加了第三场辩论的重要性。第三场辩论周一将在美国佛州博卡拉顿市(Boca Raton)举行。

自从10月3日在首场辩论中胜过奥巴马以来，罗姆尼的运气一直很好。在两周后的第二场辩论中，奥巴马又以其稳定表现扳回一局，但却不足以让他赢回大比分领先优势。

失业率降低和楼市复苏迹象显示经济状况改善，但却未能让奥巴马在民调中高枕无忧。

奥巴马的助手试图为这一民调数字作出积极解释，他们称对奥巴马在一些决定大选结果的关键州的形势感到满意。奥巴马在俄亥俄等关键州的支持率小幅领先，初期的投票似乎也有利于民主党人。

最后一场辩论似乎更有利于奥巴马，因这场的重点在于外交政策。奥巴马因击毙本·拉登以及从伊拉克撤军等行动受到赞誉。（完）