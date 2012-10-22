〔路透专访〕中国网上超市1号店即将宣布与沃尔玛合作细节,考虑未来上市

* 与沃尔玛合并还未展开,近期将公布合作细节

* 上市已列入发展目标,但细节尚未定

* 不打价格战

作者 林琦/李素婷

路透上海10月22日电---全球最大零售企业沃尔玛(WMT.N)并购中国最大网上超市1号店已接近尾声.1号店董事长于刚周一表示,资产交割正在进行中,交易近日即可完成,之后双方将对外公布合作细节,总体方向是互享双方的优质资源.

他在接受路透专访时还透露,上市已列入公司未来发展目标,但具体上市地点等细节目前尚未定.

"到目前为止合作还未展开,因为交割没有完成."他表示,一旦交易完成,1号店将会分享沃尔玛供应链和物流等方面的优势资源.另外,沃尔玛50多年的零售经验,非常好的供应链网络体系及商品管理等,都是1号店学习的榜样.

2011年11月,沃尔玛自中国平安(601318.SS)(2318.HK)手中购得1号店控制人纽海控股的部分股权,持股比例增至51.3%.中国商务部认为该项交易对中国B2C网上零售市场可能具有排除和限制竞争效果,要求沃尔玛做出一些承诺.最终商务部8月有条件批准了这宗交易,沃尔玛则需在商品销售渠道、网络服务、增值电信业务运营三方面履行一些义务.

"未来沃尔玛很多商品都会搬到1号店,但不是全部.我们要看商品是否适合电子商务,是否适合我们的顾客."于刚说,完成交易后,1号店仍会坚持原名,但亦会自称"网上沃尔玛".

于刚曾在大学任教15年,并先后在亚马逊(AMZN.O)和戴尔DELL.O担任全球供应链方面的要职.他与当时担任戴尔中国区总裁的刘峻岭2008年共同创建的1号店,目前拥有上千个供应商、2,400万网上注册用户和600万手机注册用户,销售商品涉及食品饮料、美容护理、厨卫清洁、电器等十大类,共计10万多种商品.

对于未来上市问题,他明确指出,公司已有上市方面的考虑,但在上市地点和时间等方面目前尚没有定论.海外上市的概率相对高一点,在香港和美国市场上市都是可选方案之一.

**不打价格战,关注盈利能力**

于刚指出,未来1号店将在货品来源、仓库、物流递送等方面投入更多的资源,开拓更多的商品种类,但不会与同行打价格战.

去年1号店网上销售额达27亿元人民币,近阶段每月销售额的增速达两成,但目前尚未盈利.他表示,能否盈利取决于公司发展策略,如果未来持续扩张,那么公司实现盈利时间可能还需等待.

"我们非常重视盈利能力,也很关注成本,...沃尔玛也非常关注公司的健康成长,我们不会打价格战."他说.

沃尔玛的线下竞争对手,例如家乐福(CARR.PA)和麦德龙(MEOG.DE)等,尚未在中国推出成熟的电子商务网站;但其在美国的主要竞争对手之一--亚马逊已通过并购,开设亚马逊中国网站.

近年来,国内电子商务领域的竞争越来越激烈,一些网站为扩大市场份额,直接开打价格战,例如苏宁电器(002024.SZ)、京东商城和天猫8月掀起一轮规模空前的家电网上价格战.

易观国际最新报告显示,中国第二季网上零售(包括B2C和C2C)规模达2,788.4亿元,同比增长45%,亦较上季增长27%.其中阿里巴巴集团旗下的淘宝和天猫(合并称大淘宝)的市场份额合计达76%,亚马逊中国和1号店的市占率分别为0.8%和0.3%.(完)