《中国报摘》--其他报纸重要消息10月22日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
**上海证券报**
--面对当前国内经济的下行压力,中国中央财经大学教授郭田勇日前表示,如果经济企稳,GDP将稳定在7%-8%.并判断今年GDP预计在7.5%左右.而经济下行,则可能导致银行不良贷款进一步恶化.
--银河证券首席总裁顾问左晓蕾撰文称,7.4%的经济增速在现阶段是合理的,是正常的,符合经济规律.今年全年保持7.5%以上的增长应该没有悬念.
**第一财经日报**
--保监会最新披露数据显示,2009年至今,全行业共发行次级定期债务1702.72亿元人民币,在有效缓解行业快速发展与资本需求之间矛盾的同时,保险公司融资渠道相对单一和集中的问题也开始浮现出来.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 刘昕; 审校 杨淑祯
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。