《中国报摘》--其他报纸重要消息10月22日

**上海证券报**

--面对当前国内经济的下行压力,中国中央财经大学教授郭田勇日前表示,如果经济企稳,GDP将稳定在7%-8%.并判断今年GDP预计在7.5%左右.而经济下行,则可能导致银行不良贷款进一步恶化.

--银河证券首席总裁顾问左晓蕾撰文称,7.4%的经济增速在现阶段是合理的,是正常的,符合经济规律.今年全年保持7.5%以上的增长应该没有悬念.

**第一财经日报**

--保监会最新披露数据显示,2009年至今,全行业共发行次级定期债务1702.72亿元人民币,在有效缓解行业快速发展与资本需求之间矛盾的同时,保险公司融资渠道相对单一和集中的问题也开始浮现出来.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 刘昕; 审校 杨淑祯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]

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