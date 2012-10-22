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亚洲 | 2012年 10月 22日 星期一 08:43 BJT

〔国际油市〕美国原油期货跌破90美元,因欧债危机和经济成长担忧持续

路透东京10月22日电---美国原油期货周一在亚洲市场盘初跌破90美元,延续上周跌势,因有关欧债危机和全球经济成长的担忧打压市场人气.

0000GMT,美国11月原油期货CLc1下跌0.52美元至每桶89.53美元,上周五结算价下降2.05美元,报每桶90.05美元.

布兰特12月原油期货LCOc1下滑0.62美元至每桶109.52美元.上周五结算价下跌2.28美元,报每桶110.14美元.

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