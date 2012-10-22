〔日本热股〕夏普股价飙涨11%,因报称其正提高IGZO显示屏产能

路透东京10月22日电---日本夏普(6753.T)一度飙涨11%,此前媒体报导称,该显示器制造商正在提高其高清省电IGZO显示屏的产能,寄望出售给超级本制造商.

夏普股价在东京市场盘初跳涨至165日圆,创下近两个月来的最大单日涨幅.

共同社报导称,夏普正在提高其IGZO显示屏的产能,因该公司力争与联想集团(0992.HK)、戴尔DELL.O和惠普(HPQ.N)等个人电脑制造商达成供应协议.

随着电视业务的衰退,夏普试图利用IGZO来重振雄风.其认为新一代超薄的超级本将是该公司最高端显示屏的新市场.(完)