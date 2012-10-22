〔日本热股〕夏普股价飙涨11%,因报称其正提高IGZO显示屏产能

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透东京10月22日电---日本夏普(6753.T)一度飙涨11%,此前媒体报导称,该显示器制造商正在提高其高清省电IGZO显示屏的产能,寄望出售给超级本制造商.
夏普股价在东京市场盘初跳涨至165日圆,创下近两个月来的最大单日涨幅.
共同社报导称,夏普正在提高其IGZO显示屏的产能,因该公司力争与联想集团(0992.HK)、戴尔DELL.O和惠普(HPQ.N)等个人电脑制造商达成供应协议.
随着电视业务的衰退,夏普试图利用IGZO来重振雄风.其认为新一代超薄的超级本将是该公司最高端显示屏的新市场.(完)
--编译 王翔琼;审校 程琳
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。